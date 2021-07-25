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棒球／日本隊熱身賽只得3分吞敗 監督稻葉篤紀賽後技癢敲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
稻葉篤紀熱身賽後技癢難耐，他接下球棒還敲了一發全壘打。 取自推特Fighters☆SPIRITS α
稻葉篤紀熱身賽後技癢難耐，他接下球棒還敲了一發全壘打。 取自推特Fighters☆SPIRITS α

將代表國家出征本屆東奧的日本棒球武士隊，昨（24日）在對上樂天的首場熱身賽以3：5落敗，賽後近藤健介與栗原陵矢兩人留下來進行打擊練習，身為監督的稻葉篤紀也技癢難耐，他接下球棒還敲了一發全壘打。

昨役熱身賽中，武士隊靠著前2棒山田哲人、坂本勇人的安打表現，首局就有3分的進帳，然而接下來8局都無功而返，稻葉對於前兩棒給出了「他們很好用」的評價，而針對球隊熱身賽的落敗表示：「比起結果，球員應該在這2場熱身賽發現自己的狀況，並進行調整。」

賽後稻葉篤紀並沒有馬上接受記者的訪問，而是在近藤健介與栗原陵矢的打擊練習中從旁觀察，沒想到2014年就隱退的他也技癢難耐，向栗原陵矢拿過球棒後，還敲出一支右外野方向的全壘打，讓栗原大讚：「太厲害了！」稻葉則謙虛回應：「是球棒好啦！」

今日晚間武士隊將面對讀賣巨人進行第2場熱身賽，至於奧運正賽首戰將於28日面對強敵多明尼加，次戰則是面對墨西哥。

東奧萬花筒 2020東京奧運 東奧棒球 日本

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