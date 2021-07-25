快訊

桌球／擊敗南韓了！林昀儒、鄭怡靜混雙晉級4強 今晚拚獎牌

東奧恐遇颱風攪局 氣象局：尼伯特不排除直接登陸東京

東京奧運開幕式轉播 在美收視率創33年新低

中央社 / 紐約24日綜合外電報導
東京奧運會開幕。(美聯社)
東京奧運會開幕。(美聯社)

美國康卡斯特公司旗下美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）今天公布的初步數據顯示，NBC轉播的東京奧運開幕式創下美國過去33年來電視收視率新低，僅吸引1670萬人收看。

康卡斯特公司（Comcast）今天在電子郵件中表示，包括NBCOlympics.com和NBC Sports應用程式在內的所有平台共1700萬觀眾收看奧運開幕式。

不過，這些平台上收看直播的觀眾比2018年平昌冬奧開幕式和2016年里約奧運開幕式分別成長76%和72%，反映出收視習慣有所改變。

雖然難與以往開幕式觀眾擁有較少串流收看選項的時期相比，昨天的開幕式仍反映出觀眾人數大幅下滑。

東京奧運開幕式的電視觀眾比2016年里約奧運開幕式減少37%，當年有2650萬觀眾收看，也比2012年倫敦奧運開幕式少了59%，當年有4070萬觀眾在電視機前收看。

根據市場民調顧問尼爾森公司（Nielsen）數據，在此之前，過去33年夏季奧運開幕式收視最低紀錄是1992年巴塞隆納奧運，當年有2160萬人收看；1988年漢城（首爾）奧運則吸引2270萬名觀眾收看。

里約、倫敦、巴塞隆納和漢城奧運收視數據呈現的是最終收視率，但目前東京奧運開幕式的最終數據尚未出爐。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，23日的東奧開幕式規模大縮水，在嚴苛的維持社交距離規範下，奧林匹克體育場（Olympic Stadium）現場僅不到1000人參與。

東京奧運在防疫疲勞的日本國內面臨龐大反對聲浪，開幕式缺席名單中最重要的包括當初替東京爭取主辦權的前日本首相安倍晉三，以及主要贊助商。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

奧運美國隊19名軍人選手 場內外均為國奉獻

東奧掀熱潮 VR產業風光

奧運轉播帶起需求 中華電訂閱用戶大成長

東奧開幕式太無聊看到睡著 北野武：還我納稅人的錢

相關新聞

西班牙少女看成龍電影轉學跆拳道 淘汰中國兩金得主奪銀

西班牙周六（24日）贏得今屆奧運首面獎牌，17歲跆拳道少女艾妮絲亞絲（Adriana Cerezo Iglesias）在女子跆拳道49公斤級別奪銀。 艾妮絲亞絲3歲被父母逼學芭蕾舞，卻因看成龍電影而變成功夫迷，最終更轉學跆拳道，踏上奧運頒獎台。

東奧開幕式太無聊看到睡著 北野武：還我納稅人的錢

由於疫情因素。東京奧運開幕式確實不如過去幾屆來得華麗，不過，呈現許多日本元素如「超級變變變」、「電玩音樂」等新奇招式，因此各界評價不一，然而日本著名藝能人、主持人、電影導演和演員北野武，在參加TBS電

烏干達選手「另類追夢」 揭秘在日難民的尷尬處境

日前，一名參加東京奧運會的烏干達運動員於7月16日早上離開日本大阪府泉佐野市的宿舍後失蹤，一度下落不明，而在他入住的地方則留下寫有「烏干達生活艱苦，希望留在日本工作」的字條。

東奧直擊／移動限制多 採訪寸步難行

中華代表團首波拚牌潮，十二種賽事都有選手出賽，如何趕場考驗媒體採訪安排，更困難的是，防疫規範之下無法自由移動，在地下鐵、...

出場國介紹烏克蘭配車諾比照片、海地寫因總統遭暗殺 韓媒惡搞挨轟

東京奧運廿三日晚間開幕，南韓文化廣播公司（ＭＢＣ）電視台轉播介紹烏克蘭、海地等國代表隊時，選用的照片和文字不當，引發爭議...

日少女任東奧火炬手 盼外界關懷混血兒處境

2020年東京奧運的聖火傳遞過程中，一名火炬手的膚色引來外界注意。擁有黑人血統的混血少女小室．艾蜜莉（Emili Omu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。