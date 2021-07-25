快訊

桌球／擊敗南韓了！林昀儒、鄭怡靜混雙晉級4強 今晚拚獎牌

東奧恐遇颱風攪局 氣象局：尼伯特不排除直接登陸東京

西班牙少女看成龍電影轉學跆拳道 淘汰中國兩金得主奪銀

香港01 / 袁志浩
艾妮絲亞絲（左）是功夫迷，最後成為了跆拳道運動員。圖／取自路透社
艾妮絲亞絲（左）是功夫迷，最後成為了跆拳道運動員。圖／取自路透社

西班牙周六（24日）贏得今屆奧運首面獎牌，17歲跆拳道少女艾妮絲亞絲（Adriana Cerezo Iglesias）在女子跆拳道49公斤級別奪銀。

艾妮絲亞絲3歲被父母逼學芭蕾舞，卻因看成龍電影而變成功夫迷，最終更轉學跆拳道，踏上奧運頒獎台。

跟全世界所有小孩一樣，父母在艾妮絲亞絲小時候就對她寄予厚望、未來要做個運動員，幫她報了各式各樣的興趣班。

媽媽當然也想她做個漂亮女生，想著學芭蕾舞便一舉兩得；可是走進舞室，艾妮絲亞絲總是提不起勁。之後她試過仿效偶像拉斐爾・納達爾（Rafael Nadal ）打網球，又學過溜冰，始終無法找到最適合的運動。

艾妮絲亞絲周末不時會到爺爺家玩，在沙發上看看電影就打發一個下午；她最愛看的就是功夫片，特別是成龍及李小龍的電影。想到能像他們一樣「大展拳腳」，艾妮絲亞絲便特別興奮。

小時候曾被逼學芭蕾舞，但其實艾妮絲亞絲最愛的是功夫。圖／取自IG@adrianasandia_
小時候曾被逼學芭蕾舞，但其實艾妮絲亞絲最愛的是功夫。圖／取自IG@adrianasandia_

不過這麼「男孩子氣」的事，她心知父母定必反對，一直沒法子說出口。幸好爺爺看得通孫女的心意，特別在家中地下室建了個跆拳道訓練場，瞞着艾妮絲亞絲的爸媽讓她秘密訓練，把她從黑暗中「拯救」出來。

成龍讓艾妮絲亞絲變成功夫迷，她就是這樣邊看電影邊練拳，漸漸打出了成績，16歲已奪得歐洲U21錦標賽冠軍。

加上她本身品學兼優，參加今屆奧運之前，她才剛以極佳成績完成西班牙公開試，並獲得大學取錄。父母最終也選擇放手，尊重女兒的決定，支持她闖一番天地。

結果艾妮絲亞絲在女子跆拳道49公斤級別連續擊敗強敵，包括奧運兩金得主中國名將吳靜鈺。在決賽面對泰國一姐，艾妮絲亞絲也毫不怯場，甚至直到最後數秒仍領先，可惜最後僅敗奪銀，但她已創造出高於90%的生涯勝率，以17歲之齡為西班牙贏得今屆首面獎牌。

她賽後雙眼通紅，但所達到的成就，已教筆者佩服。

一切就是由成龍開始，當然，還多得爺爺的「神助攻」。

艾妮絲亞絲決賽最終落敗而回。圖／取自路透社
艾妮絲亞絲決賽最終落敗而回。圖／取自路透社

延伸閱讀：

東京奧運｜伊朗男護士射贏中國奪金　為訓練改上夜班譜寫勵志故事

東京奧運｜獎牌榜前30位預測出爐　中國金牌數字屈居美國或被低估

文章授權轉載自《香港01》

東奧萬花筒 2020東京奧運 跆拳道 西班牙

延伸閱讀

東奧開幕！引網憶「4年前世大運」開閉幕式：真的雞皮疙瘩

加拿大田徑女將激似「黑寡婦」 魔鬼身材吸引40萬粉絲

東京奧運開幕「超級變變變」成最大亮點 網驚艷：超過100分

女主播喊「台湾です」爆紅 名模笑容配東大頭腦人氣超高

相關新聞

西班牙少女看成龍電影轉學跆拳道 淘汰中國兩金得主奪銀

西班牙周六（24日）贏得今屆奧運首面獎牌，17歲跆拳道少女艾妮絲亞絲（Adriana Cerezo Iglesias）在女子跆拳道49公斤級別奪銀。 艾妮絲亞絲3歲被父母逼學芭蕾舞，卻因看成龍電影而變成功夫迷，最終更轉學跆拳道，踏上奧運頒獎台。

東奧開幕式太無聊看到睡著 北野武：還我納稅人的錢

由於疫情因素。東京奧運開幕式確實不如過去幾屆來得華麗，不過，呈現許多日本元素如「超級變變變」、「電玩音樂」等新奇招式，因此各界評價不一，然而日本著名藝能人、主持人、電影導演和演員北野武，在參加TBS電

烏干達選手「另類追夢」 揭秘在日難民的尷尬處境

日前，一名參加東京奧運會的烏干達運動員於7月16日早上離開日本大阪府泉佐野市的宿舍後失蹤，一度下落不明，而在他入住的地方則留下寫有「烏干達生活艱苦，希望留在日本工作」的字條。

東奧直擊／移動限制多 採訪寸步難行

中華代表團首波拚牌潮，十二種賽事都有選手出賽，如何趕場考驗媒體採訪安排，更困難的是，防疫規範之下無法自由移動，在地下鐵、...

出場國介紹烏克蘭配車諾比照片、海地寫因總統遭暗殺 韓媒惡搞挨轟

東京奧運廿三日晚間開幕，南韓文化廣播公司（ＭＢＣ）電視台轉播介紹烏克蘭、海地等國代表隊時，選用的照片和文字不當，引發爭議...

日少女任東奧火炬手 盼外界關懷混血兒處境

2020年東京奧運的聖火傳遞過程中，一名火炬手的膚色引來外界注意。擁有黑人血統的混血少女小室．艾蜜莉（Emili Omu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。