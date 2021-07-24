東奧開幕式太無聊看到睡著 北野武：還我納稅人的錢
由於疫情因素。東京奧運開幕式確實不如過去幾屆來得華麗，不過，呈現許多日本元素如「超級變變變」、「電玩音樂」等新奇招式，因此各界評價不一，然而日本著名藝能人、主持人、電影導演和演員北野武，在參加TBS電視台的奧運新聞節目時，對東京奧運會的開幕式內容，卻是大加批評與諷刺，「看得我都睡著了」、「還我納稅人的錢」。
北野武說，「奧運會開幕式真好看，真的好看到我都睡著了。」
他還說，「嚇我一跳，這能退錢麽？到底花了多少稅金，給外國人展示這種東西了，難道不知道羞恥麽？」
北野武的評價讓和他搭檔的主持人安住紳一郎趕緊圓場說，「這是您的真心話麽？不是很精彩麽？」北野武卻不領情說，「難道你不知道日本做得有多愚蠢麽？」
北野武的說法也獲得一些日本網友認同說，「確實如北野說的那樣，就這樣的內容加上閉幕式，據說花了奧運會歷史上最大的165億日元稅金，到底是怎麽花了這麽多錢，希望可以有所調查，都是一幫偷錢的人吧，還錢。」
「看了令人喪氣，這也值3億日元。並不是說沒有一點感動，但到底稅金都去哪兒了，這才是主要的問題。」、「簡直是世界上質量最差的奧運開幕式了，花了過去的歷史上最貴的3億日元，錢都被誰拿走了。」
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