盤點奧運趣事！跳水「邪惡計分板」讓人臉紅 最痛撐竿跳引討論

幾經波折，全球期待的東京奧運在7月23日正式揭幕！除了觀賞各國運動員盡力比賽，感受當中熱血外，每屆奧運場內場外均有趣事連連，不少經典場面至今仍為網友津津樂道，包括2004年雅典奧運期間，葉璇在直播中向方力申爆出1句「你寸我吖嘛！（你很跩嘛）」，令香港網友講了17年！香港媒體《香港01》就盤點一下多年來讓港人印象深刻的奧運經典事件。

1.葉璇與方力申事件

2004年奧運期間，鏡頭突然由電視台轉到雅典直播室，不料方力申在此時爆出1句「跟住你寸我嘛！（你很跩嘛）」。電視台的主持發現2人正在爭執，即不斷呼叫他們開始直播。2人其後發現已經開始，方力申初時一臉尷尬，葉璇則以笑遮醜。不過總算變臉變得快，2人以興奮的語氣回應電視台主持。

2004年奧運期間，香港電視台的主持人在直播室發生爭執。圖／香港無綫電視截圖

2.奧運六子交叉走位

為了宣傳2004年雅典奧運盛事，當年的無綫新晉小生林峯、馬國明、黎諾懿、黃宗澤、陳鍵鋒以及吳卓羲被組成「奧運六子」。而最令人印象深刻必定是他們「世紀交叉走位」的表演。

「奧運六子」當年在台上獻唱《遇強遇勇》，除了色彩繽紛得來又樸素簡單的T恤，還有學生味道濃厚的舞步。為而當中一招「世紀走位」，六子轉換位置後最終都是返回同一位置，謎一樣的舞步令網友再三回味。

為宣傳2004年雅典奧運盛事，邀來多名香港藝人組成「奧運六子」。圖／香港無綫電視截圖

3.拳擊手以為贏了

2016年里約奧運男子46至49公斤級拳擊預賽中，中國拳擊手呂斌與35歲肯亞老將彼特（Peter Mungai Warui）激戰3回合，完場時裁判宣布結果時呂斌自信滿滿，一路揮手歡呼。

不料裁判最後竟舉起彼特的手，宣判他獲勝，呂斌當場呆掉，這下尷尬大了。彼特上前給他來個擁抱，但呂斌還是反應不過來。

2016年里約奧運男子46至49公斤級拳擊預賽中，中國拳擊手呂斌與35歲肯亞老將彼特激戰3回合。圖／香港無綫電視截圖

4.跳水運動員與邪惡計分板

跳水比賽是奧運中令人非常期待的項目，除了觀賞運動員優雅的姿勢，計分板都是賽事中的重點。

跳水運動員每次完成動作後都會到池邊沖身體，這時「邪惡計分板」就會出現，展示每次試跳的分數。但計分板出現的位置剛好遮蓋重要部位，令電視機前的觀眾看得尷尬又熱血沸騰。

電視台轉播跳水比賽的畫面讓不少網友看得臉紅心跳。圖／NBC影片截圖 電視台轉播跳水比賽的畫面讓不少網友看得臉紅心跳。圖／NBC影片截圖

Accidental Censorship Of Olympic Divers Makes Them All Look Like Porn Stars https://t.co/haArsK1Uyd pic.twitter.com/1IU7T4OlLI — Austin Hunt (@AustinHunt) August 9, 2016

5.男人最痛的時刻

日本撐竿跳選手荻田大樹在奧運資格賽中，因越過橫杆時身體太貼近，雙腳觸碰橫杆導致其掉落，之後下體也正正撞到杆上。

荻田大樹最後排第21名，無緣晉級決賽。但片段其後在網上廣傳，不少網友稱「看到都覺得痛！」

日本撐竿跳選手荻田大樹在奧運資格賽中發生插曲，引發討論。圖／網路片段截圖

荻田大樹さんの動画が英語圏で拡散されまくって回ってきました 18禁

シモネタは世界平和 pic.twitter.com/ANnesmCcEB — クララ ニナビッチ (@Saraonabrick) August 16, 2016

6.港星陳百祥評高比柯比

2008年北京奧運男子籃球，中國迎戰美國隊，身為「星級主持」的港星「阿叻」陳百祥，當時問了一句「為什麼Kobe Bryant（柯比·布萊恩）進攻那麼厲害，為什麼還要打guard（後衛）？」

其實籃球與足球分工不同，這句「專業」旁述瞬間成為阿叻經典金句之一。

香港藝人陳百祥。圖／擷自香港01資料照、VCG

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文章授權轉載自《香港01》

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