東加猛男連3屆掌旗登場！「半身油光」引討論 親曝背後原因
每屆奧運開幕禮舉旗手總成為焦點，連同冬季奧運、連續3屆擔任東加王國（Tonga）舉旗手的爆肌猛男陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）再次俘虜全球網友的眼球與心臟，半身油光亮澤的肌肉引來熱議，不少人笑言他已為東加贏得奧運，「我們可以回家了」。陶法托夫瓦每次出席開幕禮全身都塗滿椰子油，故被部分網友譽為「東加吳剛」，其實一身「油肌」背後蘊含了他對傳統的致敬。
現年37歲、代表東加出戰東京奧運80公斤級的跆拳道運動員陶法托夫瓦，在2016年巴西里約奧運一「脫」驚人，當年他在開幕禮憑一身油亮的肌肉震撼全球，自始成為開幕典禮寵兒，在2018年平昌冬季奧運他改以越野滑雪選手的身份參賽，二度為東加擔任舉旗手；昨夜他在東京奧運不負眾望，三度爆肌登場，讓網友大飽眼福。
陶法托夫瓦難得連續3屆赤膊上陣擔任舉旗手，奧運官方的Twitter帳戶也被其「油亮」打扮深深震撼，忍不住發文向他致敬，貼圖重溫他的「爆肌3連擊」，網友亦紛紛湧至讚好留言，不少人更喪失理智，笑稱陶法托夫瓦已贏得奧運，「請給他所有獎項」（Please give me every award）。不過亦有理智的網友好奇追問，為什麼他會在全身塗滿椰子油。
其實當陶法托夫瓦於2016年里約奧運爆紅後，來自南太平洋東加王國的他曾解釋為何會在身上塗滿椰子油。陶法托夫瓦指出椰子油是太平洋土著對身體裝飾的一部分，每逢喜慶節日，表演者會在身上塗滿椰子油，作為對於人體對稱性的讚美，及對祖先身份的致敬。
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文章授權轉載自《香港01》
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