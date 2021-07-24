東奧開場有「人滿錯覺」！設計巧思曝光 網驚：時空旅人？

東京奧運昨晚（23日）正式開幕，除了選手團入場吸引網友關注外，新國立競技場的設計再次引起熱議。因應疫情關係，開幕禮沒有現場觀眾，但不少網友大讚場地看起來竟有「人滿」感覺，毫不覺得冷清，這要歸功於建築師隈研吾將座位設計成5種顏色交錯的配搭，因而令人產生錯覺。雖然早有日本網友笑問隈研吾是否為「時空旅人」，用設計預言東京奧運會零觀眾，但他早已回應自己早於2015年就開始設計，「那時根本沒疫情」。

舉辦今屆奧運開幕禮的新國立競技場出自日本建築師隈研吾之手，其設計的屋頂呈「０」字型，早被日本網友揶揄是「神預言」，說中開幕禮真的「０」觀眾。雖然許多日本民眾反對繼續舉辦東京奧運，但不少網友看完開幕禮竟大讚場館設計，指遠看就像坐滿觀眾一樣，明明空場卻有「人滿錯覺」。

更有網友笑言這種觀眾席位置顏色排列，其實很有漫畫的背景民眾群感覺，沒有仔細畫，但看起來不像沒人，「很神奇，日本果然是漫畫強國」。又有人拿出遊戲甚至早期《星球大戰前傳：魅影危機》的劇照，用45萬枝彩色棉籤扮成45萬名觀眾，說場館做出類似錯覺。

近看新國立競技場座位有5種顏色錯配排列。 美聯社

新國立競技場2019年年底完工時，就有日媒報導6萬觀眾席用了深褐、深綠、灰、黃綠、白色5種顏色，配合錯配排列產生場館隨時坐滿觀眾的感覺。隈研吾早前受訪已笑言，很多人都問他是否用預言東京奧運會零觀眾，「我是2015年設計的，那時候沒有疫情」。

隈研吾的設計概念為「生命之樹」（Living Tree），用上大量木材堆疊創造活樹感覺，所用的杉木和松木由全日本47個道州府縣提供，和周圍環境及附近的明治神宮外苑林地融合，原訂在夏日比賽時，陽光從屋頂的重疊木簷散落，令場內的人有置身森林的感覺。

隈研吾又指，場館融入了他從奈良五重塔法隆寺由下向上看取得的靈感，只要從場館外觀由下向上看，就可看到木材屋簷重壘的設計。而座位顏色的用心，是他想過如果位置只有深藍或鮮紅，看起來會很孤獨，所以位置選定5種顏色後他用隨機的排色法，想像場館天花板為森林，當光線射下來時座位應該令人聯想到落葉的形象。

網友指只有刻意放大或近看，才清楚看出館內其實沒人，但卻有人潮滿滿的感覺。香港01記者楊宇翹／攝影 新國立競技場於2019年尾落成，建築師隈研吾的設計概念為「生命之樹」。香港01記者楊凱力／攝影 新國立競技場出自日本建築大師隈研吾之手。圖／中央社（J.C. Carbonne提供）

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文章授權轉載自《香港01》

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