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東奧：餵母乳選手可帶嬰兒 但不能同住選手村

中央社 / 東京24日綜合外電報導
東奧選手村。 路透
東奧選手村。 路透

一名還在親餵母乳的西班牙選手本週表示，因為東京奧運的防疫限制，她只能把幼兒留在家鄉。主辦單位今天表示，已在選手村規劃哺餵母乳區，但孩童還是不能入住選手村。

路透社報導，鑒於日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數暴增，奧運參賽者必須接受嚴格限制措施，以減少感染和傳播風險。

國際奧會執行長杜比（Christophe Dubi）在記者會上說：「我們一聽到這件事（有母親無法帶幼兒隨行），我們就說，不然來想辦法。」

主辦單位已表示，選手村已有一個能讓運動員安全陪伴孩子或哺餵母乳的區域，但是小孩還是不能入住選手村。

這個問題開始引發關注，起因為西班牙水上芭蕾選手卡本奈爾（Ona Carbonell）日前在社群媒體Instagram發文抨擊東奧主辦方，讓她無法帶著丈夫與還在餵母乳的近1歲兒子凱伊（Kai）隨行，因為根據賽前旅行規定，他們必須在不同旅館隔離。

她說：「白天只要凱伊需要我餵母乳，我就得離開防疫泡泡的選手村，前往旅館，這使得我的國家隊面臨健康風險。」

主辦方說，一開始只允許奧運相關人士入境日本，但目前已放寬讓運動員子女也能同行，但他們不能入住選手村，用意是為了保護其他選手避免感染風險。

東奧發言人高谷正哲（Masa Takaya）說：「我們已討論，要如何在提供最安全的環境與達到國家奧林匹克委員會（National Olympic Committees）的特殊要求之間達到平衡。」

他說：「我們確實有提出某些規定，讓運動員可以帶小孩來日本。但鑒於目前情勢，他們無法進入選手村。」

東奧昨天正式開幕，東奧相關確診病例迄今累計123例，有些運動員恐怕得錯過比賽。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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