臨時被通知撤換掌旗官 烏克蘭體操媽媽怒批：太過分

現年已46歲的「體操媽媽」丘索維金娜（Oksana Chusovitina）生涯第8度參加奧運，成為史上唯一一位連續8次征戰奧運的體操選手，今年奧運結束後他也即將退休，本屆他獲選為開幕式掌旗官，不過就在開幕前幾個小時，她的掌旗官位置卻突然遭撤換。

東京奧運為落實性別平等，每個參賽國家都要由一男一女出任掌旗官，丘索維金娜於是受邀代表烏茲別克擔任掌旗官，對此他相當興奮，然而，就在開幕前幾個小時，烏茲別克卻突然將女性掌旗官換成22歲的跆拳道選手杜桑庫洛娃（Nigora Tursunkulova）。

已46歲的「體操媽媽」丘索維金娜原是烏克蘭掌旗官，卻突然遭到撤換。 新華社

在得知自己掌旗官的身份被撤換後，丘索維金娜表示相當憤怒，他說：「根本沒有人跟我解釋原因，只是通知我說不用去了，我那麼積極做好準備卻這樣受到打擊，就這樣被扼殺了，他們這樣做實在太過份了！」

丘索維金娜的經紀人也怒批自家代表團：「丘索維金娜參賽並擔任掌旗官的事早就不是秘密，但是現在卻發生這樣的事，你們能夠想像她此刻的感受嗎？為什麼要讓一位世界體操傳奇名將遭遇這種侮辱？」然而直到現在烏茲別克代表團都沒有對陣前換將做出任何說明。

丘索維金娜是奧運史上最年長的體操選手，原本1996年的亞特蘭大奧運結束後他就決定要退役並結婚生子，但兒子出生後驗出罹患白血病，丘索維金娜為了支付龐大的醫療費用，他決定重拾體操，搬到醫療環境較好的德國，讓他「偉大母親」的故事不斷被大眾頌揚。29年的征戰歲月中，丘索維金娜先後代表獨立國家國協、德國、烏茲別克出賽，也被譽為烏茲別克的體操傳奇。

2008年丘索維金娜代表德國出賽時摘下跳馬銀牌，後來他重新以烏茲別克身分征戰世界賽場，期間多次參與世界錦標賽和奧運，甚至以榮譽運動員之姿登上烏茲別克郵票，如今掌旗官之位遭撤換，相當諷刺。

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