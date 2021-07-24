日本富士電視台看重經驗豐富 福原愛將任球評

日媒Sponichi Annex 今天報導，跟台灣前桌球代表江宏傑離婚的日本前桌球女將福原愛，將在7月26日登場的東京奧運桌球男女單打及男女混雙決賽，擔任日本富士電視台轉播球評。

富士電視台表示，福原愛過去在選手時代留下非常棒的成績，在出賽包括奧運在內的國際賽事也是經驗豐富，「期待她的講評能讓觀眾朋友更加深入理解這項賽事」。

福原愛過去講評有一定的公評，今年一月她擔任日本放送協會（NHK）轉播日本錦標賽女子單打決賽講評時，獲得一定好評。

桌球混雙是東奧首度舉行的新項目。世界排名第2的日本選手水谷隼與伊藤美誠，將聯手挑戰日本桌球史上第一面金牌。

7月26日桌球男女單打預計日本時間下午2時30分到5時30分舉行；男女混雙決賽預計晚間8時到10時舉行。

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