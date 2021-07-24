奧運版「超級變變變」 圖標小藍人本尊曝光、曾兩度來台
昨晚東京奧運開幕典禮以極具創意的方式呈現50個體育項目圖標，令許多台灣民眾回想起「超級變變變」，東奧籌組委員會今天也在官方網站公布表演名單。
將靜態圖標動態化的表演人分別是日本喜劇團體「Gamarjobat」的HIRO-PON、默劇團體「GABEZ」的MASA和hitoshi等5人。其中，「GABEZ」更曾在2016年、2018年來台表演，近年常在世界巡迴，以「誰都能理解的單純、明快肢體喜劇」作為表演主軸。
本屆奧運的代表色為藍色和白色，開幕式中全身藍的人物以簡單的小道具呈現出50個體育項目圖標，表演者不僅要穿著道具服裝，還需熟記項目順序，偶爾還得面臨道具掉落的小麻煩，不過這樣的表演極具巧思，引發全世界熱議，GABEZ則在官方推特笑說：「非常焦躁不安，但是很開心！謝謝大家！」
東奧以「肢體喜劇」呈現體育項目的靜態圖標，主因是這些體育圖標是在1964年，也就是東京上一次舉辦奧運時問世，東奧籌委會表示，「這些圖標能提供淺顯易懂的資訊，致敬前次奧運留下來的遺產。」
めちゃくちゃ焦った〜— DANCE&MIME COMEDY GABEZ ガベジ (@GABEZ_GABEZ) July 23, 2021
けど、楽しかった！！
ありがとうございました。#GABEZ#2020ceremony#ピクトグラム#Tokyo2020#ガベジ#ピクトのやつ#ピクトくん#開会式#Olympics pic.twitter.com/ufXFlkgcSB
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言