奧運版「超級變變變」 圖標小藍人本尊曝光、曾兩度來台

昨晚東京奧運開幕典禮以極具創意的方式呈現50個體育項目圖標，令許多台灣民眾回想起「超級變變變」，東奧籌組委員會今天也在官方網站公布表演名單。

將靜態圖標動態化的表演人分別是日本喜劇團體「Gamarjobat」的HIRO-PON、默劇團體「GABEZ」的MASA和hitoshi等5人。其中，「GABEZ」更曾在2016年、2018年來台表演，近年常在世界巡迴，以「誰都能理解的單純、明快肢體喜劇」作為表演主軸。

本屆奧運的代表色為藍色和白色，開幕式中全身藍的人物以簡單的小道具呈現出50個體育項目圖標，表演者不僅要穿著道具服裝，還需熟記項目順序，偶爾還得面臨道具掉落的小麻煩，不過這樣的表演極具巧思，引發全世界熱議，GABEZ則在官方推特笑說：「非常焦躁不安，但是很開心！謝謝大家！」

東奧以「肢體喜劇」呈現體育項目的靜態圖標，主因是這些體育圖標是在1964年，也就是東京上一次舉辦奧運時問世，東奧籌委會表示，「這些圖標能提供淺顯易懂的資訊，致敬前次奧運留下來的遺產。」

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