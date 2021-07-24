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部分東奧選手未受篩檢 組委會大量採購試劑因應

中央社 / 東京24日綜合外電報導
東奧採檢站。 歐新社
東奧採檢站。 歐新社

作為防疫對策，東奧每天都會為選手進行PCR篩檢，但已知日前因為PCR試劑不足造成部分選手未受檢，東奧暨帕運組織委員會今天強調，已大量採購試劑，未來會進行完整篩檢。

日本放送協會（NHK）報導，彙整東京奧運防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等事項的競技手冊規定，每名選手原則上每天都要在選手村等地接受PCR篩檢。

不過，由於PCR試劑不足，本月19日入住選手村的部分日本及海外選手，當天並未接受PCR篩檢，讓主辦單位篩檢體制不夠完備的現況浮上檯面。

東奧暨帕運組織委員會承認確實發生無法篩檢的案例，但也說明會透過隔天篩檢兩次等方式，以必要的篩檢頻率進行篩檢，確保各國或地區間的公平性。

組織委員會發言人高谷正哲今天在記者會上說，也許讓大家擔心了，但篩檢試劑今天將大量到貨，接下來可以確實地篩檢。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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