點燃東奧聖火 大坂直美：至高無上的光榮

昨天在東京奧運開幕式點燃聖火的日本女網好手大坂直美，今天凌晨透過社群網站寫下自己的心情，「在我往後的人生中，這無疑是身為運動員至高無上的光榮」。

2020東京奧運昨天晚間完成開幕儀式，最大亮點就是擔任最後一棒火炬手的大坂直美，她在以象徵日本的富士山為靈感製作的白色舞台上，緩步登上山頂的聖火台點燃聖火。

日媒研判，東奧強調「男女平等」及「多元性與和諧」理念，而大坂直美母親是日本人、父親是海地出身的美國人，讓東奧暨帕運組織委員會認為大坂是能體現東奧理念的運動員。

日本中日體育報導，昨天在東奧開幕式壓軸點燃聖火的大坂直美，今天凌晨在社群網站寫下自己的心情。

大坂說，在她往後的人生中，這無疑是身為運動員至高無上的光榮；雖然現在的心情無法用言語表達，但內心充滿感謝的心情是毫無疑問的，「我愛大家，謝謝大家」。

不少日本網友留言鼓勵肯定大坂說，「很高興是由妳點燃聖火」、「直美真的很合適，太棒了」、「紅色頭髮太棒了，奧運加油」。

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