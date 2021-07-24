快訊

東奧柔道／首征奧運開紅盤 23歲林真豪「一本」晉級16強

生存家族@鄭州：當一座中國都市突然失去「互聯網」

日本棒球三傳奇當火炬手好感人 1964年東奧「ON連線」也在

聯合新聞網 / 綜合報導
日本棒壇三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜攜手擔任火炬手的橋段相當感人。 路透社
日本棒壇三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜攜手擔任火炬手的橋段相當感人。 路透社

東京奧運開幕儀式昨晚登場，由日本棒壇三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜攜手擔任火炬手，只見他們互相攙扶彼此走完聖火傳遞路程。日媒甚至翻出57年前東京奧運時王貞治和長嶋茂雄的合照，十分令人懷念。

日本經過57年再度掌握奧運主辦權，此番歷經疫情等波折，雖無法如期於2020年舉行，還是在昨晚完成開幕式。其中典禮最後的聖火傳遞儀式由日本棒球三大傳奇王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜擔任第二棒，長嶋茂雄因曾腦中風的緣故身體狀況不佳，但他仍堅持完成聖火傳遞的任務，在王貞治及松井秀喜的攙扶陪伴下走完傳遞路程，令人為之動容。

日本媒體因此翻出前一次1964年東京奧運時，年輕的王貞治和長嶋茂雄曾到現場參與開幕式的照片，只見兩人肩並肩坐著，神情專注地看著場上，對照現今傳遞聖火的一幕，網友直呼相當感人、見證歷史。

長嶋茂雄在2004年雅典奧運時被選為日本隊監督，可惜在賽前因腦中風無法親自在奧運帶兵，17年後他改以聖火傳遞員的身分站上奧運舞台，彌補當年遺憾。而「世界全壘打王」王貞治756支全壘打的紀錄至今仍無人能打破，他與長嶋茂雄組成「ON炮」是當時日本職棒的最強打線，他們共同締造了9連霸的巨人王朝。

東奧萬花筒 2020東京奧運

相關新聞

東京奧運開幕「超級變變變」成最大亮點 網驚艷：超過100分

東京奧運會開幕式24日晚在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式，其在點燃聖火前的表演中，出現了令人懷念的「超級變變變」橋段，約在5分鐘內，表演出50個項目的動態圖標，讓人看的「瞠目結舌」，大嘆實在太精彩了，也讓許多台灣和日本網友感到相當有親切感。

我國首次先於中國進場 日議員曝東奧開幕出場順序「藏玄機」

東京奧運昨晚(23日)已經順利完成開幕儀式，點燃聖火，揭開比賽序幕。開幕典禮進場順序是依照日文的50音入場，共有205個國／地區代表團，中華隊排在104個入場，日本議員長島昭久證實，台灣後來是按照「タ（ta）進場」，而不是「チ（chi）」，引起網友熱議。

情同與共 東奧開場的華麗與哀愁

現代史上遭遇最多麻煩的東京奧運，因為新冠肺炎疫情延後一年，昨天的開幕式在空蕩蕩的觀眾席前和東京第四度緊急宣言下登場。開幕...

日本棒球三傳奇當火炬手好感人 1964年東奧「ON連線」也在

東京奧運開幕儀式昨晚登場，由日本棒壇三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜攜手擔任火炬手，只見他們互相攙扶彼此走完聖火傳遞路程。日媒甚至翻出57年前東京奧運時王貞治和長嶋茂雄的合照，十分令人懷念。

不只台灣です！東京鐵塔也掛「我國國旗」網驚：好感動

遭遇到史上最多麻煩的東京奧運，終於在23日晚間由日皇德仁宣布下正式開幕，本屆奧運開幕主題為「情同與共」，感謝過去一年全球努力抗疫，為未來帶來希望。除了有日本議員曝日本對於中華隊進場的順序有著「背後的暖心之舉」外，有網友也發現東京鐵塔的奧運點燈上「出現了台灣國旗」，讓不少人看了大呼感動。

女主播喊「台湾です」爆紅 名模笑容配東大頭腦人氣超高

全球關注的東京奧運昨（23日）正式開幕，開幕式中連番的精彩表演令電視機前的觀眾看得目不轉睛，而重頭戲運動員進場時，當中華代表隊的身影出現，NHK王牌女主播和久麻由子喊出「台湾です（是台灣）」，令民眾大受感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。