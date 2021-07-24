東京奧運開幕式 巴西隊302人因防疫僅4人入場

東京奧運開幕，巴西代表隊因全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍然嚴峻，只有2名選手掌旗和另外2名職員共4人入場，和過去聲勢浩大的隊伍相比迥然不同。

巴西奧林匹克委員會（COB）決定只讓巴西隊的掌旗出席東京奧運開幕式，雖然在視覺上讓人感到突兀，畢竟巴西代表隊陣容浩大，一共有302名選手參加35個項目比賽，但此舉卻受到巴西民眾的讚許。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面對COVID-19大流行所持的否認主義，拒絕接種疫苗，且不積極推行全國性防疫衛生措施，例如正確戴口罩，引起爭議。巴西隊2名掌旗選手使用專家最推薦的防護裝備PFF2口罩的畫面，不只具有正面教育意味，亦顯示巴西奧委會對疫情的關注。

根據巴西奧委會，超過85%的巴西隊成員已完成疫苗接種，且在巴西克魯茲基金會（Fiocruz）幫助下，在比賽期間為選手打造一個盡可能降低感染風險的環境。根據規定，感染COVID-19的選手必須隔離10天，PCR核酸檢測呈現陽性反應者，意味著奧運夢想的結束。

所以巴西奧委會決定不讓其他選手出席開幕式，只由男子排球選手布魯尼紐（Bruninho）和女子柔道選手凱特琳（Ketleyn）掌旗，由巴西代表隊隊長拉波爾塔（Marco La Porta）和一名行政職員陪同入場。這是國際奧會要求參加儀式的最少成員人數，包括選手和職員。

雖然奧運競技場是一處開放空間，選手入場遵守各國代表隊之間的社交距離，但仍存在一定風險，尤其是許多國家都傳出有選手在行前或抵達日本後因感染COVID -19而被迫放棄比賽。

烏拉圭、阿根廷和俄羅斯等代表隊全體隊員聚集，義大利、英國和美國等國家選擇讓陣容龐大的隊伍入場，不由得讓人心驚膽戰。另外塔吉克和吉爾吉斯的選手甚至沒有戴口罩，而東京奧運的防疫規定是所有選手都必須戴口罩。

根據大會，東京奧運開幕式一共有206個國家，約5700名選手參加。

雖然沒有參加東京奧運開幕式，巴西隊多位選手在凱特琳和布魯尼紐陪同下，象徵性地從選手村內的晴海大道步行到奧運五環標誌拍照留念，互相鼓勵打氣。

商品推薦