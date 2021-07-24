快訊

烟花颱風11:30將解除海警 北台灣雨持續炸到這時才結束

獨／船員丟包在港口 台灣成冤大頭？海員拋棄去年亞洲第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京奧運開幕「超級變變變」成最大亮點 網驚艷：超過100分

聯合新聞網 / 綜合報導
超級變變變。 路透
超級變變變。 路透

東京奧運會開幕式24日晚在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式，其在點燃聖火前的表演中，出現了令人懷念的「超級變變變」橋段，約在5分鐘內，表演出50個項目的動態圖標，讓人看的「瞠目結舌」，大嘆實在太精彩了，也讓許多台灣和日本網友感到相當有親切感。

這段表演共演出50個圖標，涵蓋了33個不同的運動項目，每個運動項目都有自己專屬的圖標，由表演者動態演出一樣的姿勢，由2名身穿藍色和1名身穿全白的演員，上演變裝秀，搭配不同的道具，再加上音效，讓人一眼就想到日本經典綜藝節目「超級變變變」，雖然羽球橋段有稍微失誤，但是臨危不亂的反應，還是讓人看了大呼過癮，想一看再看。

網友看了直呼「這段真的邊看邊哭，太有生命力的展現，好美」、「天啊！怎麼那麼日本，好有特色，好愛！好棒～可愛到不行耶，超感動！」、「掉拍(0:47秒處)很真實，真的是超級變變變」、「仔細聽，其實第50個達成時的閃標音效就是超級變變變滿分的音效！這真的是致敬！」、「ˋ這段應該是今晚的最高潮」、「超過100分」、「亮點終於出現了」。

也有人問「這屆奧運開幕式最好看的是？」，引來網友一面倒的留言「變變變」、「絕對是超級變變變吧」、「變變變，看到嘴角失守」、「超級變變變很可愛很日本」、「超級變變變救了開幕」、「超級變變變，真的神」網友也大讚「要現場演出50項目，同時也要充分利用直播特性，透過鏡頭呈現和轉場，因此難度其實極高，演員、攝影、動畫、音效的搭配，看得出來不到完美，但已經很精彩。

超級變變變為日本電視台的知名綜藝節目，該節目為「觀眾參與節目」，參賽表演給評審評分，以前是由由萩本欽一（阿欽）主持，第65回至今香取慎吾也加入主持，算至2021年2月，該節目已播出98回，為該電視台的長壽節目之一。

超級變變變。 新華社
超級變變變。 新華社

超級變變變。 路透
超級變變變。 路透

超級變變變。 新華社
超級變變變。 新華社

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

史上挑戰最大 東京奧運開幕

電商搶商機 大打日本牌

超級變變變！東京奧運官方時計OMEGA的進化之路

開幕圖輯／東京奧運開幕超好玩 「電玩音樂」、「超級變變變」日本元素都來了

相關新聞

我國首次先於中國進場 日議員曝東奧開幕出場順序「藏玄機」

東京奧運昨晚(23日)已經順利完成開幕儀式，點燃聖火，揭開比賽序幕。開幕典禮進場順序是依照日文的50音入場，共有205個國／地區代表團，中華隊排在104個入場，日本議員長島昭久證實，台灣後來是按照「タ（ta）進場」，而不是「チ（chi）」，引起網友熱議。

情同與共 東奧開場的華麗與哀愁

現代史上遭遇最多麻煩的東京奧運，因為新冠肺炎疫情延後一年，昨天的開幕式在空蕩蕩的觀眾席前和東京第四度緊急宣言下登場。開幕...

史上挑戰最大 東京奧運開幕

現代史上遭遇最多麻煩的奧運東京奧運，23日晚間在日皇德仁宣布下正式開幕。這場因新冠肺炎疫情延後一年的國際盛事，風波不斷，...

東京奧運開幕「超級變變變」成最大亮點 網驚艷：超過100分

東京奧運會開幕式24日晚在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式，其在點燃聖火前的表演中，出現了令人懷念的「超級變變變」橋段，約在5分鐘內，表演出50個項目的動態圖標，讓人看的「瞠目結舌」，大嘆實在太精彩了，也讓許多台灣和日本網友感到相當有親切感。

日本三大棒球傳奇傳火炬 大坂直美點聖火象徵平等

歷經一百廿一天傳遞、跑了四十七個都道府縣，東京奧運聖火在昨晚開幕式中傳進主場館台，最後一棒交給網球好手大坂直美點燃聖火台...

隊服較勁／加拿大街頭風 捷克藍染被譏

東京奧運開幕，全球頂尖運動員在開幕式上齊聚一堂，穿著各隊經過設計的隊服依序入場，在競技前先較量時尚品味。今年受新冠肺炎疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。