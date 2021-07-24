東京奧運開幕「超級變變變」成最大亮點 網驚艷：超過100分

東京奧運會開幕式24日晚在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式，其在點燃聖火前的表演中，出現了令人懷念的「超級變變變」橋段，約在5分鐘內，表演出50個項目的動態圖標，讓人看的「瞠目結舌」，大嘆實在太精彩了，也讓許多台灣和日本網友感到相當有親切感。

這段表演共演出50個圖標，涵蓋了33個不同的運動項目，每個運動項目都有自己專屬的圖標，由表演者動態演出一樣的姿勢，由2名身穿藍色和1名身穿全白的演員，上演變裝秀，搭配不同的道具，再加上音效，讓人一眼就想到日本經典綜藝節目「超級變變變」，雖然羽球橋段有稍微失誤，但是臨危不亂的反應，還是讓人看了大呼過癮，想一看再看。

網友看了直呼「這段真的邊看邊哭，太有生命力的展現，好美」、「天啊！怎麼那麼日本，好有特色，好愛！好棒～可愛到不行耶，超感動！」、「掉拍(0:47秒處)很真實，真的是超級變變變」、「仔細聽，其實第50個達成時的閃標音效就是超級變變變滿分的音效！這真的是致敬！」、「ˋ這段應該是今晚的最高潮」、「超過100分」、「亮點終於出現了」。

也有人問「這屆奧運開幕式最好看的是？」，引來網友一面倒的留言「變變變」、「絕對是超級變變變吧」、「變變變，看到嘴角失守」、「超級變變變很可愛很日本」、「超級變變變救了開幕」、「超級變變變，真的神」網友也大讚「要現場演出50項目，同時也要充分利用直播特性，透過鏡頭呈現和轉場，因此難度其實極高，演員、攝影、動畫、音效的搭配，看得出來不到完美，但已經很精彩。

超級變變變為日本電視台的知名綜藝節目，該節目為「觀眾參與節目」，參賽表演給評審評分，以前是由由萩本欽一（阿欽）主持，第65回至今香取慎吾也加入主持，算至2021年2月，該節目已播出98回，為該電視台的長壽節目之一。

超級變變變。 新華社

超級變變變。 路透

超級變變變。 新華社

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