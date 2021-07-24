女主播喊「台湾です」爆紅 名模笑容配東大頭腦人氣超高

全球關注的東京奧運昨（23日）正式開幕，開幕式重頭戲為運動員進場，女主播和久田麻由子喊出「台湾です（是台灣）」介紹中華代表隊，令民眾大受感動。和久田麻由子不僅是NHK王牌女主播，也是東京大學畢業的高材生，甜美笑容更被網友認為與名模佐佐木希相似。

東京奧運進場順序是依照日文片假名五十音排序，而中華代表隊昨日進場順序為第104位，按照台灣的「た（ta）」，而非中華台北的「ち（chi）」，並由NHK王牌女主播和久田麻由子喊出「台灣です」，許多日本網友也在Twitter留言區狂刷「台灣！」、「台湾です」，令台灣網友感動直呼台日友好。

正名「台灣です」的女主播和久田麻由子也吸印廣大網友關注，外型亮麗外，她也是東京大學畢業高材生，學生時代就是公認的才貌雙全的正妹，甜美的笑容更讓她有「主播界佐佐木希」之稱，擁有超高人氣。

和久田麻由子是NHK資深女主播，目前擔任晚間九點黃金時段「News Watch 9」的當家主播，她昨日以「台灣」介紹中華隊進場，也點名羽球好手戴資穎，介紹她多年來與日本女單好手奧原競爭世界球后，實力堅強。

商品推薦