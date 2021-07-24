我國首次先於中國進場 日議員曝東奧開幕出場順序「藏玄機」

東京奧運昨晚(23日)已經順利完成開幕儀式，點燃聖火，揭開比賽序幕。開幕典禮進場順序是依照日文的50音入場，共有205個國／地區代表團，中華隊排在104個入場，日本議員長島昭久證實，台灣後來是按照「タ（ta）進場」，而不是「チ（chi）」，引起網友熱議。

根據日本媒體報導，東奧進場順序依照日文的50音順序，從A行發音開始，中華隊原先排在104個，在南韓之後，塔吉克之前，兩國都是タ（ta），而非「チ（chi）」對此安排日本議員長島昭久表示「台灣是按照タ（ta）進場，而不是讓人難以理解的中華台北チ（chi）」，讓不少人看了很驚喜，這也是我國1984年重返奧運來，除了2008年北京奧運為東道主最後入場外，首次比大陸隊早進場。

日本議員長島昭久表示中華隊在東奧開幕典禮上的進場順去，是照台灣發音而非中華台北。 圖／@nagashima21（長島昭久）推特

網友對此直呼「沒有明講，但排序就是台灣沒錯」、「泰國-韓國-台灣-塔吉克-坦尚尼亞，這些都是タ開頭，然後才是チ開頭的捷克共和國，可見是特別安排過的」、「日本：Chinese Taipei是你們(公投)選的，但不管我還是要叫你們Taiwan」、「這篇正解，被改成Ta行入場」、「哭出來」。

除了進場順序外，NHK主播和久田麻由子說出「台湾です（是台灣）」，來介紹中華隊進場這一幕也引起網友熱議，再度展現台日友好，讓不少台灣人看了直言相當感動，也有人說是當晚最令人感動的4個字。

開幕式約有1.1萬名選手入場，基於防疫，選手間的間距拉長到2公尺，也讓進場所需的時間增加30分鐘，也是奧運首次無觀眾方式進行。

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