我國首次先於中國進場 日議員曝東奧開幕出場順序「藏玄機」
東京奧運昨晚(23日)已經順利完成開幕儀式，點燃聖火，揭開比賽序幕。開幕典禮進場順序是依照日文的50音入場，共有205個國／地區代表團，中華隊排在104個入場，日本議員長島昭久證實，台灣後來是按照「タ（ta）進場」，而不是「チ（chi）」，引起網友熱議。
根據日本媒體報導，東奧進場順序依照日文的50音順序，從A行發音開始，中華隊原先排在104個，在南韓之後，塔吉克之前，兩國都是タ（ta），而非「チ（chi）」對此安排日本議員長島昭久表示「台灣是按照タ（ta）進場，而不是讓人難以理解的中華台北チ（chi）」，讓不少人看了很驚喜，這也是我國1984年重返奧運來，除了2008年北京奧運為東道主最後入場外，首次比大陸隊早進場。
網友對此直呼「沒有明講，但排序就是台灣沒錯」、「泰國-韓國-台灣-塔吉克-坦尚尼亞，這些都是タ開頭，然後才是チ開頭的捷克共和國，可見是特別安排過的」、「日本：Chinese Taipei是你們(公投)選的，但不管我還是要叫你們Taiwan」、「這篇正解，被改成Ta行入場」、「哭出來」。
除了進場順序外，NHK主播和久田麻由子說出「台湾です（是台灣）」，來介紹中華隊進場這一幕也引起網友熱議，再度展現台日友好，讓不少台灣人看了直言相當感動，也有人說是當晚最令人感動的4個字。
開幕式約有1.1萬名選手入場，基於防疫，選手間的間距拉長到2公尺，也讓進場所需的時間增加30分鐘，也是奧運首次無觀眾方式進行。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言