開幕圖輯／各國服裝超級比一比 拉脫維亞短裙辣妹最吸睛

東京奧運開幕式重頭戲之一，就是來自全球的運動員將陸續進場，這次共有206國參與，各國在服裝上也會展現該國特色，展現屬於自己的文化。像是克羅埃西亞一定有招牌的紅白格紋，辨識度極高；中華隊這回也以獨特的「窗花」套裝，展現我國古老傳統。

本屆除了「東加猛男」陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）照慣例抹油「脫上身」秀肌肉、屬於女性福利外，向來出美女的拉脫維亞代表團，女運動員穿銀灰色短裙展露美腿，就像是「金髮尤物」，相信更讓男性觀眾過目不忘。

拉脫維亞代表團。 美聯社

中華隊由「舉重女神」郭婞淳（前左）與「網球一哥」盧彥勳（前右）擔任掌旗官。 特派記者余承翰／東京攝影

波蘭代表團。 美聯社

英國代表團。 美聯社

義大利代表團。 美聯社

巴西代表團。 美聯社

美國代表團。 美聯社

墨西哥代表團。 美聯社

韓國代表團。 美聯社

「東加猛男」掌旗官陶法托夫瓦。 美聯社

克羅埃西亞代表團。 美聯社

日本代表團，由NBA球星八村壘擔任掌旗官！ 美聯社

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