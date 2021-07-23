聽新聞
test
0:00 / 0:00
開幕圖輯／各國服裝超級比一比 拉脫維亞短裙辣妹最吸睛
東京奧運開幕式重頭戲之一，就是來自全球的運動員將陸續進場，這次共有206國參與，各國在服裝上也會展現該國特色，展現屬於自己的文化。像是克羅埃西亞一定有招牌的紅白格紋，辨識度極高；中華隊這回也以獨特的「窗花」套裝，展現我國古老傳統。
本屆除了「東加猛男」陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）照慣例抹油「脫上身」秀肌肉、屬於女性福利外，向來出美女的拉脫維亞代表團，女運動員穿銀灰色短裙展露美腿，就像是「金髮尤物」，相信更讓男性觀眾過目不忘。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言