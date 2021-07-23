快訊

冬奧開幕各國服裝超級比一比 拉脫維亞短裙辣妹最吸睛

高雄婦女觸電身亡 鑑定原來是路燈地下廢棄電纜漏電！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開幕圖輯／各國服裝超級比一比 拉脫維亞短裙辣妹最吸睛

聯合新聞網 / 整理
拉脫維亞代表團。 美聯社
拉脫維亞代表團。 美聯社

東京奧運開幕式重頭戲之一，就是來自全球的運動員將陸續進場，這次共有206國參與，各國在服裝上也會展現該國特色，展現屬於自己的文化。像是克羅埃西亞一定有招牌的紅白格紋，辨識度極高；中華隊這回也以獨特的「窗花」套裝，展現我國古老傳統。

本屆除了「東加猛男」陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）照慣例抹油「脫上身」秀肌肉、屬於女性福利外，向來出美女的拉脫維亞代表團，女運動員穿銀灰色短裙展露美腿，就像是「金髮尤物」，相信更讓男性觀眾過目不忘。

拉脫維亞代表團。 美聯社
拉脫維亞代表團。 美聯社

中華隊由「舉重女神」郭婞淳（前左）與「網球一哥」盧彥勳（前右）擔任掌旗官。 特派記者余承翰／東京攝影
中華隊由「舉重女神」郭婞淳（前左）與「網球一哥」盧彥勳（前右）擔任掌旗官。 特派記者余承翰／東京攝影

波蘭代表團。 美聯社
波蘭代表團。 美聯社

英國代表團。 美聯社
英國代表團。 美聯社

義大利代表團。 美聯社
義大利代表團。 美聯社

巴西代表團。 美聯社
巴西代表團。 美聯社

美國代表團。 美聯社
美國代表團。 美聯社

墨西哥代表團。 美聯社
墨西哥代表團。 美聯社

韓國代表團。 美聯社
韓國代表團。 美聯社

「東加猛男」掌旗官陶法托夫瓦。 美聯社
「東加猛男」掌旗官陶法托夫瓦。 美聯社

克羅埃西亞代表團。 美聯社
克羅埃西亞代表團。 美聯社

日本代表團，由NBA球星八村壘擔任掌旗官！ 美聯社
日本代表團，由NBA球星八村壘擔任掌旗官！ 美聯社

東奧萬花筒 2020東京奧運

相關新聞

東奧開幕最後機密揭曉！大坂直美負責點燃聖火

東京奧運會開幕式今晚七時在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式。由於疫情影響，開幕式沒有觀眾。各代表團將在雙旗手引領下，與在屏幕前的全世界觀眾的矚目下亮相，在日本著名歌手米希亞帶領唱日本國歌下展開，而中華

日媒推測大坂直美點燃開幕聖火 為此還將推延首戰到周日

據日本媒體報導，著名日本網球女將大坂直美，有可能擔任今晚奧運聖火傳遞最後一棒，也就是負責點燃聖火者。 此前大坂直美和鄭賽賽的網球女單揭幕戰被延後到了周日進行，這也引起了很多媒體的猜測。日本媒體爆

圖輯／東京奧運開幕超好玩 「電玩音樂」、「超級變變變」日本元素都來了

東京奧運會開幕式24日晚7時在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式。由於疫情影響，開幕式沒有觀眾，與在屏幕前的全世界觀眾的矚目下亮相，在日本著名歌手米希亞帶領唱日本國歌下展開，各代表團將在雙旗手引領下魚貫

開幕圖輯／各國服裝超級比一比 拉脫維亞短裙辣妹最吸睛

東京奧運開幕式重頭戲之一，就是來自全球的運動員將陸續進場，這次共有206國參與，各國在服裝上也會展現該國特色，展現屬於自己的文化。像是克羅埃西亞一定有招牌的紅白格紋，辨識度極高；中華隊這回也以獨特的「

東奧開幕式難忘亮點！1800架無人機拼成旋轉地球

東京奧運23日晚間正式開幕，接近尾聲時出現特大亮點，1824架無人機原本拼成2020東京奧運Logo，轉眼間變成一顆旋轉...

東加「猛男」又脫了！三度任奧運掌旗官、這回多了口罩

東京奧運組織委員會今宣布各國旗手，東加王國再度由有著結實身材的「猛男」陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）擔任旗手，連同冬季奧運，他已連續3屆擔任掌旗手，招牌是裸上身秀肌肉進場，堪稱奧運史上最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。