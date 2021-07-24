圖輯／東京奧運開幕超好玩 「電玩音樂」、「超級變變變」日本元素都來了

東京奧運會開幕式24日晚7時在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式。由於疫情影響，開幕式沒有觀眾，與在屏幕前的全世界觀眾的矚目下亮相，在日本著名歌手米希亞帶領唱日本國歌下展開，各代表團將在雙旗手引領下魚貫進場。

現場運動員進場穿插電玩音樂，相當有趣也引人注目，運動員進場後的開幕表演，有一段以超級變變的方式來表現本屆奧運各個項目固像標示，更是讓人眼睛為之一亮。

這屆奧運開幕式的主題為：Moving Forward「向前進」和United by Emotion「情同與共」。列大會最為機密的點燃聖火者，最後由日本網球名將大坂直美擔綱，而王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜則擔任聖火傳遞者，也令人動。

開幕最後機密：大坂直美點燃聖火

大坂直美最後點燃聖火。 法新社

大坂直美接過火炬。 路透

日本三大職棒名將長嶋茂雄、王貞治、松井秀喜負責傳遞聖火。 路透

開幕表演亮點：超級變變變

超級變變變。 新華社

超級變變變。 新華社

超級變變變。 路透

超級變變變。 路透

各國代表隊進場：

地主國日本進場。 路透

東京奧運開幕式，中華隊進場。 體育署提供

東加「猛男」再任掌旗官。 路透

美義大利隊進場隊衣被形容像「西瓜」。

東京奧運開幕以「情同與共」主題展開

奧運開幕式。 法新社

米希亞唱日本國歌。 路透

奧運開幕。 路透

日本國旗進場。 路透

奧運開幕式。 路透

奧運於今晚7時開幕。 新華社

東京奧運開幕式。 歐新社

東京奧運開幕式。 路透

東京奧運開幕式。 路透

東京奧運開幕式。 路透

開幕前場外抗議

數百人23日聚在東京奧運開幕式會場國立競技場外，高喊「停辦奧運」等口號。（路透）

有民眾在奧運開幕典禮場外抗議。 路透

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