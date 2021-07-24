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圖輯／東京奧運開幕超好玩 「電玩音樂」、「超級變變變」日本元素都來了
東京奧運會開幕式24日晚7時在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式。由於疫情影響，開幕式沒有觀眾，與在屏幕前的全世界觀眾的矚目下亮相，在日本著名歌手米希亞帶領唱日本國歌下展開，各代表團將在雙旗手引領下魚貫進場。
現場運動員進場穿插電玩音樂，相當有趣也引人注目，運動員進場後的開幕表演，有一段以超級變變的方式來表現本屆奧運各個項目固像標示，更是讓人眼睛為之一亮。
這屆奧運開幕式的主題為：Moving Forward「向前進」和United by Emotion「情同與共」。列大會最為機密的點燃聖火者，最後由日本網球名將大坂直美擔綱，而王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜則擔任聖火傳遞者，也令人動。
開幕最後機密：大坂直美點燃聖火
開幕表演亮點：超級變變變
各國代表隊進場：
東京奧運開幕以「情同與共」主題展開
開幕前場外抗議
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