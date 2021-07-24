創舉 東奧開幕式向慕尼黑奧運遇難者默哀致意

為哀悼1972年慕尼黑奧運期間被巴勒斯坦分子殺害的以色列代表團團員，今天晚上東京奧運開幕式特別對當年遇難者默哀致意，成為奧運開幕式的創舉。

路透社報導，11名當年槍下冤魂的家屬長久以來都請求國際奧會（International Olympic Committee）在奧運開幕式為死者默哀1分鐘，直到今天才如願。

1972年9月5日，以色列奧運代表團在維安不佳的選手村被「黑色九月」（Black September）團體的巴勒斯坦分子虜為人質。

事發24小時內，德國警察的營救行動演變為槍戰，造成11名以色列人、5名巴勒斯坦人和1名德國警察喪生。

以色列代表團的遇害者家屬希望奧運開幕式能有悼念的安排，但國際奧會先前一向漠視這種請求。

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