東奧開幕式排場不若以往 僅15位領袖出席

延遲1年的2020東京奧運開幕式今晚7時登場。疫情肆虐下，今年的排場不若以往，僅15位領袖出席，包括日本德仁天皇、美國第一夫人吉兒．拜登、法國總統馬克宏等。

綜合今日印度報（India Today）、日本共同社、雅加達郵報（Jakarta Post）等外媒報導，德仁天皇在開幕式前接待了美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden），這也是德仁天皇首度會見吉兒。

今天稍早，日本第一夫人真理子（Mariko Suga）在東京市中心的迎賓館赤坂離宮舉辦工作坊，為吉兒製作日式香袋，吉兒則佩戴日本首相菅義偉4月訪問白宮時贈送的胸針，以示禮貌。

日本政府原本預計會有數十位領導人參加東奧開幕式，如今僅剩下15人，其中還包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。除地主國以外，馬克宏是唯一出席開幕式的七大工業國集團（G7）元首，法國也將於2024年接棒主辦夏季奧運會。

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