東奧開幕 場內選手戴口罩場外歡欣抗議兩樣情
日本東京奧運今晚在疫情肆虐下開幕，主場館國立競技場為防疫採閉門方式，各國代表隊選手都戴上口罩進場；場外民眾有人歡欣有人抗議，在疫情下呈現異樣氛圍。
日本放送協會（NHK）報導，截至今天開幕日為止，東奧暨帕運組織委員會所公布確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的選手總計11人，加上大會相關人士等共有106人，東奧就在無法消弭外界憂慮疫情擴大的情況下開幕。
截至今天為止的106例確診病例中，有11例是來自海外的各國選手、32例是大會相關人士、51例是組織委員會委託業者，以及其他人士等。
東京體育網、讀賣新聞報導，就在東奧開幕式進行中，國立競技場外聚集不少民眾看著煙火發出歡聲，不過也有反對東奧的抗議遊行民眾高喊「取消東奧」等口號聲，讓現場呈現異樣氛圍。
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