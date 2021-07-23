東奧開幕米希亞唱國歌 點燃聖火料將壓軸

日本東京奧運在台灣時間今晚7時正式開幕，在日本歌姬米希亞高唱日本國歌及部分表演節目結束後，各國代表隊陸續進場，預計進場將於9時50分左右結束，點燃聖火預料將壓軸。

日本讀賣新聞報導，東京奧運共有超過200個國家或地區及難民代表隊合計1萬1000人，到8月8日前在33項競技賽事展開激烈競賽。

東奧開幕式的基本理念是United by Emotion。台灣時間晚間7時13分，日皇德仁與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）進場；接下來曾獲舉重金牌的日本選手三宅義信、女子馬拉松金牌得主高橋尚子等6人，共同將日本國旗運進場內。

各國代表隊成員於7時35分左右戴著口罩開始進場。奧運發源地的希臘代表隊打頭陣，接著是難民代表隊，之後各國代表隊就依日文五十音順序陸續進場。

日本代表隊將在2028年取得奧運主辦權的美國及2024年奧運主辦國法國之後，壓軸進場。預計整個進場活動將於9時50分左右結束。

東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子及巴赫將分別致詞；德仁將發表開會宣言。目前預料聖火台點燃聖火的時間可能壓軸。

日本放送協會（NHK）報導，開幕式準時在晚間7時登場；7時1分時，現場播映日本東京從2013年申奧成功到開幕的8年間，選手們一路走來的過程。

7時4分，主場館國立競技場施放代表東奧標誌的藍白色煙火。之後在主場館內紅色光線下，舞者登場跳舞；德仁與巴赫也在稍後進場出席開幕式。

在包括曾在奧運奪牌者及醫療從業人員等6人將日本國旗帶入會場後，由日本歌姬米希亞（MISIA）高唱日本國歌。

接著兵庫縣出身、曾在阪神淡路大地震受災的男演員森山未來，表演以「追悼」為主題的演出，然後現場全體人員一同默禱。

其中一項表演活動是約200人繞著木製奧運五環跳舞。這個五環標誌是使用1964年東奧各國代表隊帶來日本的種子所栽種的樹木製成。

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