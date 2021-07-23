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東京奧運開幕以「情同與共」主題展開 中華隊排第105位進場

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東京奧運開幕以「情同與共」主題展開 中華隊排第105位進場

聯合新聞網 / 綜合報導
奧運開幕式。 法新社
奧運開幕式。 法新社

東京奧運會開幕式今晚七時在東京新國立競技場正式舉行開幕儀式。由於疫情影響，開幕式沒有觀眾。各代表團將在雙旗手引領下，與在屏幕前的全世界觀眾的矚目下亮相，在日本著名歌手米西亞帶領唱日本國歌下展開，而中華代表團預計排在105位出場。

原定去年舉行的東京奧運會確定因疫情而延期一年舉辦。經過多方不懈努力，一年之後東京奧運會終於得以舉行，這屆奧運開幕式的主題為：Moving Forward「向前進」和United by Emotion「情同與共」。

開幕式上最具意義的儀式感的是宣誓。本次開幕式上，為了強調團結、包容、非歧視和平等的重要性，宣誓人數從以往的3人增加到6人，包括2名運動員、2名教練員和2名裁判，均為男女各一名。另外，奧運誓言也進行了大幅修改。

在運動員、裁判員和教練員宣誓後，奧運會將正式宣布開幕。當聖火來到奧林匹克體育場、奧運聖火被點燃後，各界都在猜測最後人選，隨後將有一場簡約而精彩的文藝表演。

據媒體報道，出於防控疫情和控制成本的需要，東京奧組委表示本屆奧運會開幕式演出形式將大幅簡化，將更多地利用光影技術來呈現精彩內容，而非實景裝飾。同時，開幕式的主題將圍繞這樣一個理念——通過運動員的積極表現和體育的力量，奧運會可以給世界各地的人們帶來新的希望和鼓勵。

受疫情影響，開幕式采取無觀眾形式舉行，出席開幕式的奧運會相關人員、各國政要等為950人。

米西亞唱日本國歌。 路透
米西亞唱日本國歌。 路透

奧運開幕。 路透
奧運開幕。 路透

日本國旗進場。 路透
日本國旗進場。 路透

奧運開幕式。 路透
奧運開幕式。 路透

奧運於今晚7時開幕。 新華社
奧運於今晚7時開幕。 新華社

東京奧運開幕式。 歐新社
東京奧運開幕式。 歐新社

東京奧運開幕式。 路透
東京奧運開幕式。 路透

東京奧運開幕式。 路透
東京奧運開幕式。 路透

東京奧運開幕式。 路透
東京奧運開幕式。 路透

東京奧運開幕式。 新華社
東京奧運開幕式。 新華社

東京奧運開幕典禮今天登場，中華代表團目前確定進場的選手，除兩位掌旗官盧彥勳和郭婞淳，另外只有3位選手會參加，成為近年選手入場人數最少的特別奧運。

東奧開幕典禮因東京新冠肺炎疫情仍緊張，不開放一般觀眾入場；各代表團進場選手不限制人數，但隊職員只限制6人參加，中華代表團包括總領隊蔡辰威、駐日代表處顧問梁毅鵬、體操教練蔡恆政、醫師林瀛洲、醫師林聖章和總幹事徐孝慈參加。

因中華代表團許多團隊24日和25日都有賽程，最終只有輕艇選手總幹事徐孝慈、游泳黃渼茜和體操丁華恬參加開幕典禮，3位女將都是奧運「初體驗」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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