東加「猛男」又來了！三度擔任奧運掌旗官

東京奧運組織委員會今宣布各國旗手，東加王國再度由有著結實身材的「猛男」陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）擔任旗手，連同冬季奧運，他已連續3屆擔任掌旗手，堪稱奧運史上最有名的旗手之一。

陶法托夫瓦在2016年里約奧運時便擔任掌旗手，當時他就赤裸著上半身，以油亮又精壯的上半身進場，再加上深邃的五官讓他一夕爆紅。2018年平昌冬奧，陶法托夫瓦從跆拳道改練越野滑雪再度入選國手，同樣在開幕典禮冒著低溫「油亮」進場，今晚他又要擔任東加旗手，屆時可能再度打赤膊登場，替觀眾的眼睛謀福利。

東京奧運為了落實性別平等，各國都必須派出一男一女擔任旗手，東加王國男旗手由陶法托夫瓦擔任，女旗手則是由同為跆拳道選手的帕塞卡（Malia Paseka）擔任。 東加「猛男」陶法托夫瓦在2018年平昌冬奧掌旗。 美聯社

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