東奧晚間開幕 日皇德仁會見來訪元首等12人

日皇德仁今天下午在皇居宮殿獨自會見配合東奧開幕式來訪的各國元首，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）等12人。

日本放送協會（NHK）報導，德仁在致詞時用英文表示，對他來說，曾在1964年東京奧運閉幕式上，親眼目睹各國代表團選手不分國籍和睦同行的樣子，「成為我祈求世界和平心情的根源」。德仁是1960年出生，1964年東奧時才4歲。

他還說，奧運讓他再度想起和平與和諧的奧林匹克主義精神，「希望這次東奧能接棒將這個精神燈火傳向未來」。

德仁之後在宮殿的「松風之間」分別跟來訪元首等人一對一會談。

日本過去主辦奧運時，日皇跟皇后都連袂以舉辦宴會等形式款待來訪各國元首等人，但這次受到疫情影響，不僅會談時間縮短，也沒有以招待飲食的方式舉行。

德仁晚間將前往東奧主場館國立競技場出席開幕式，以東奧及帕運名譽總裁身分發表開幕宣言。

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