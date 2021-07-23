走味的東奧！民眾場邊抗議、醫療人員憂疫情失控

日本東京奧運今天晚上即將正式開幕，由於日本民眾對東奧立場兩極，部分民眾晚間將前往開幕主場館附近抗議。加上醫療從業人員憂慮造成醫療崩潰，都讓東奧歡欣氣氛有些走味。

東京都今天新增1359例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續4天單日新增逾千例，也是連續34天高於上週同日。就在疫情持續快速擴大的情況下，東奧即將於晚間開幕。

●病歿者遺屬及醫療人員心境複雜

日本時事通信社報導，染疫病歿者的遺屬及醫療從業人員等人，對這次東奧的心境可謂相當複雜，一方面理解等待參加奧運的各國選手的心情，另一方面則憂慮東奧可能造成醫療體制崩潰。

一名住在日本關西地方的26歲女性護理師，5月上旬因為職場群聚染疫，目前仍為倦怠感、胃炎及暈眩等後遺症所苦，遲遲無法重返職場。

這名護理師說，「我發病時，光要找到能住院的醫院就花了不少時間，令人擔心東奧一旦舉行，是否會造成醫療崩潰」。

這名護理師說，「老實說，我對東奧一點興趣也沒有，也不會看電視轉播」；「我的朋友都在COVID-19病房工作，或是從事重症患者治療工作，對東奧開幕實在是無法感到喜悅」。

一名住在東京都內的50多歲女性，去年因為疫情失去80多歲的老父親。這名女性說，可以理解想辦東奧的心情，要終止快樂的事需要勇氣。

這名女性說，即便如此，就算徹底做好防疫措施，這個病毒最可怕的地方就是悄悄地散播開來。

這名女性對東奧不再度延期感到不滿地說，「我想父親一定也會認為（不延期）不合常理」。

●醫師疾呼徹底篩檢隔離

日本全國醫師工會（dr-union）代表、醫師植山直人說，政府叫民眾不要跨縣市移動，結果東奧相關人士都在跨國移動。

植山說，如果不能得到民眾的認同，就無法取得民眾配合自我克制，那就會很難抑制疫情，「雖然我也減少休假協助施打疫苗，但政府政策缺乏一貫性，讓人喪失幹勁」。

植山對感染變種病毒患者增加也感到憂慮說，疫情加上正值中暑時節，加重醫療從業人員負擔，搞不好東京也會像大阪過去發生過的情況一樣，出現無法住院而不幸病歿的案例。

他說，如果停辦東奧很困難，那至少要更加徹底地做到相關人士的PCR篩檢及隔離。

共同社報導，東京都台東區一名50歲上班族說，每次得知東奧又出問題時，對東奧就愈來愈沒興趣。

住在東京都八王子市的47歲上班族說，東奧問題層出不窮，身為日本人真是感到可恥。

東京都有樂町一名女性上班族建議，開幕式簡單就夠，能變成簡單形式就好。

●東奧主場館附近將有抗議活動

東京體育網報導，即使東奧晚間就要開幕，今天仍有抗議民眾前往東京都廳前的都民廣場附近抗議，他們呼籲「生命更甚奧運」、「停辦特權祭典」，在開幕日當天構成一幅特殊景像。

東奧開幕式晚間將於主場館國立競技場舉行，目前已知周邊有幾個地區也將舉行抗議活動。

●贊助商觀望廣告投放 屏息等待閉幕

日刊現代報導，7月19日，東奧贊助商豐田汽車、日本電信電話公司（NTT）及日本電氣公司（NEC）等，都表示社長或幹部不出席東奧開幕式；7月20日，全球奧運夥伴Panasonic公司也表示，社長楠見雄規不出席東奧開幕式。

就像豐田汽車所說「正變成許多事物無法被理解的一場奧運」，說明了對問題堆積如山的東奧表達NO的態度。

豐田汽車也決定不會在電視台投放跟奧運有關的廣告。雖然仍有贊助商會依照預定投放廣告，但最大贊助商日本可口可樂公司的公關負責人說，他們預定仍會投放力挺選手的廣告，但這是現階段的考量，根據未來動向仍有變動可能。

隨著東奧進行及日本疫情變化，東奧廣告仍有可能發生停播的骨牌效應。

除了宮城縣與靜岡縣的場館，其餘東奧場館都已決定舉行閉門賽事，預料多數民眾應該都會待在家裡看電視轉播。雖然業者只要在各電視台投放廣告，應該就能讓許多日本民眾看到，但一名廣告代理業前相關人士說，「這反而可能出現反效果」。

這名人士說，東奧不斷發生爭議與醜聞，讓奧運形象掃地，如果民眾收看轉播時不斷地看到特定業者的廣告，可能會認為這個業者是力挺東奧，進而對贊助商出現強烈反彈的負面印象，「應該有不少業者會擔心比起廣告效果，企業形象受損可能來得更嚴重的風險」。

這名人士說，只要疫情無法平息，社會上持續著自肅（自我克制）氛圍的話，可能只會反覆播放公益宣導廣告。

負責東奧開幕式作曲的音樂人小山田圭吾，因為學生時代曾霸凌同學的「黑歷史」曝光請辭；負責開閉幕式的導演小林賢太郎，也因為過去曾揶揄猶太人遭虐殺而遭免職，加上選手村的選手雖然處在「泡泡」（不跟一般民眾接觸）中，但依然傳出多人確診染疫，這些情況都讓東奧贊助商屏息等待東奧閉幕。

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