快訊

奧運選手搭經濟艙？他指：台灣運動策略與世界脫軌

熱帶低氣壓若成第8號颱風 恐影響東奧賽事

中央社 / 東京23日綜合外電報導
尼柏特颱風預測路徑。 擷圖自網路
尼柏特颱風預測路徑。 擷圖自網路

日本南方海面今天形成一個熱帶低氣壓，日本氣象廳表示，有可能在24日上午發展成今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）並在下週前半接近日本，根據行進路徑，有可能影響東奧賽事。

日本朝日新聞報導，這個熱帶低氣壓正逐漸朝北方移動，等到成颱後有可能改變行進路徑朝西移動，預料可能在26日到28日間接近日本。

根據日本氣象廳目前預測路徑，熱帶低氣壓成颱後可能將於27日登陸日本，並穿越關東地方北部，28日中心位置可能位於日本海。

日本氣象協會表示，這個熱帶低氣壓成颱後，恐怕會在下週接近日本本州島。

太平洋高壓如果確實籠罩本州島的話，颱風就不會靠近，但如果下週太平洋高壓減弱，本州島附近就有可能成為台風行進路線。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

【重磅快評】東奧疫情中登場 政治幽魂不散

東奧24日賽事 國際選手看點預報

東奧現場急救志工 開幕3天前才被通知不用去

烟花颱風可能帶來暴雨 虎尾增建疏洪道因應

相關新聞

日媒推測大坂直美點燃開幕聖火 為此還將推延首戰到周日

據日本媒體報導，著名日本網球女將大坂直美，有可能擔任今晚奧運聖火傳遞最後一棒，也就是負責點燃聖火者。 此前大坂直美和鄭賽賽的網球女單揭幕戰被延後到了周日進行，這也引起了很多媒體的猜測。日本媒體爆

影／東奧選手村紙板床一坐就變形 紐西蘭划船選手忍不住大笑

東京奧運即將開幕，然而奧運的相關爭議卻仍層出不窮。包括選手村的「紙板床」耐用度問題，以及媒體中心的供餐等等，各方的質疑都從未間斷，讓人憂心這次的奧運品質。

走味的東奧！民眾場邊抗議、醫療人員憂疫情失控

日本東京奧運今天晚上即將正式開幕，由於日本民眾對東奧立場兩極，部分民眾晚間將前往開幕主場館附近抗議。加上醫療從業人員憂慮...

熱帶低氣壓若成第8號颱風 恐影響東奧賽事

日本南方海面今天形成一個熱帶低氣壓，日本氣象廳表示，有可能在24日上午發展成今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）並在...

東奧現場急救志工 開幕3天前才被通知不用去

東京奧運受疫情影響，多數賽事採無觀眾閉門賽，但原定在比賽現場巡邏的急救志工，卻直到開幕式3天前才收到大會通知不用去，還有...

歷時121天 東奧聖火經萬人傳遞抵東京都政府

日本共同社報導，東京奧運於23日開幕，東奧聖火當天在東京都新宿區政府的都民廣場舉行抵達儀式。東奧聖火今年3月25日在福島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。