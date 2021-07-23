熱帶低氣壓若成第8號颱風 恐影響東奧賽事

日本南方海面今天形成一個熱帶低氣壓，日本氣象廳表示，有可能在24日上午發展成今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）並在下週前半接近日本，根據行進路徑，有可能影響東奧賽事。

日本朝日新聞報導，這個熱帶低氣壓正逐漸朝北方移動，等到成颱後有可能改變行進路徑朝西移動，預料可能在26日到28日間接近日本。

根據日本氣象廳目前預測路徑，熱帶低氣壓成颱後可能將於27日登陸日本，並穿越關東地方北部，28日中心位置可能位於日本海。

日本氣象協會表示，這個熱帶低氣壓成颱後，恐怕會在下週接近日本本州島。

太平洋高壓如果確實籠罩本州島的話，颱風就不會靠近，但如果下週太平洋高壓減弱，本州島附近就有可能成為台風行進路線。

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