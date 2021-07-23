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日媒推測大坂直美點燃開幕聖火 為此還將推延首戰到周日

聯合新聞網 / 綜合報導
大坂直美可望點燃東奧聖火。（路透）
大坂直美可望點燃東奧聖火。（路透）

據日本媒體報導，著名日本網球女將大坂直美，有可能擔任今晚奧運聖火傳遞最後一棒，也就是負責點燃聖火者。

此前大坂直美和鄭賽賽的網球女單揭幕戰被延後到了周日進行，這也引起了很多媒體的猜測。日本媒體爆料稱，大坂直美的比賽之所以延後一天進行，是因為她將會參加奧運會的開幕式，為了保持體能，所以大坂直美的比賽被延後一天來進行。

大坂直美為網壇最知名的選手，年紀輕輕的她已經四奪大滿貫冠軍，是在日本在國際網球成就最高的球員，她也是本屆東京奧運會網球項目女單的奪金熱門。

此外日本推測點燃聖火人選，也有網球男單好手錦織圭。也傳出退役的「蛙王」北島康介、退休奧運3金角力選手吉田沙保里，甚至不排除素人的可能性。

東京奧運開幕式誰點燃聖火 日媒點名大坂直美

【中央社23日電】

東京奧運開幕式今晚登場，但開幕表演內容保密到家，連最後點燃聖火台的火炬手人選也保持神秘。有日媒引述不具名消息來源指出，大坂直美獲選聖火跑者，極有可能負責點火大任。

日本體育報「日刊SPORTS」報導，東京奧運暨帕運組織委員會相關人士透露，23歲的日本女子網球好手大坂直美獲選為東奧開幕式的聖火跑者，而且可能擔任在開幕式點燃聖火的重要任務。

報導指出，東京奧運提倡性別平等與多元性的理念，大坂直美的母親是日本人、父親是出身海地的美國人，將可呈現出這項理念。

在開幕式進行的聖火傳遞將會有5、6組跑者，人選包括過去曾在奧運奪牌的運動員，還有一般的兒童，最後點燃聖火的火炬手將從這5、6組跑者中選出，因此有可能由大坂直美點燃聖火。

「體育報知」也引述美聯社報導，直指大坂直美可能在開幕式擔綱點燃聖火，因為大坂直美在東奧的首戰從24日調整為25日。

另外，「日刊SPORTS」也指出，開幕式聖火跑者還有前美國職棒大聯盟球員、今年47歲的「哥吉拉」松井秀喜，85歲的日職巨人隊終身名譽教練長嶋茂雄，以及81歲的軟銀球團會長王貞治。

報導說，這3人都是「國民榮譽獎」得主，王貞治曾是世界全壘打王，並擔任東京奧運暨帕運組織委員會理事；長嶋茂雄曾任2004雅典奧運日本棒球代表隊總教練，有消息指出長嶋近年身體不佳，可能會由松井秀喜協助擔任聖火跑者。

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