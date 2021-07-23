影／東奧選手村紙板床一坐就變形 紐西蘭划船選手忍不住大笑

東京奧運今晚開幕，然而奧運的相關爭議卻仍層出不窮。包括選手村的「紙板床」耐用度問題，以及媒體中心的供餐等等，各方的質疑都從未間斷，讓人憂心這次的奧運品質。

日本媒體「WOW！Korea」報導，紐西蘭划船選手Shaun Kirkham，最近在社群網站上公布影片，表示他一屁股坐在選手村的紙板床上時，床版馬上因為受到衝擊，發生變形凹陷的狀況，顯示品質狀態不佳。Kirkham見到此景，還觸碰了一下凹陷的地方，忍不住笑了出來。

除了紙板床再掀爭議之外，日媒「東京體育」也報導，日前抱怨便當太坑的媒體中心，又加碼透露了建築內的自動販賣機，販售的「可口可樂」價格竟高達280日幣（約相當於新台幣71元）。和平常市面零售只需100多塊日幣左右相比，可說整整高了一倍。即使是在東京迪士尼樂園這種觀光區，也只賣到200日幣（約相當於新台幣51元）而已。

網友們也感到非常不解，認為「賣160日幣的販賣機我都嫌貴了」、「對可口可樂印象變差了」、「誰決定裡頭價格的啊」、「沒必要在這種地方賺錢吧」、「要預防中暑的話明明應該設得便宜一點」、「這該不會是國際奧會的主意吧」、「太丟臉了，還是快點中止吧」。

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