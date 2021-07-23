東奧防疫 採訪得先預約審核並限額

日本東京確診人數攀升，為了防堵病毒在奧運擴散，日本籌委會訂出不少防疫規範，包括採訪記者得先上網預約申請，經官方核可才能進入場館，若未通過審核就無法正常工作。

東京奧運今晚舉行開幕儀式，不過包括射箭、划船等項目都於今天上午登場，而比賽聚集來自全球各地的選手、教練與媒體，因此日本小心翼翼，深怕受疫情延宕一年的東京奧運，又因病毒變了調。

昨天東京地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數達到1979人，大會也不敢大意，除要求所有媒體在採訪前一天下午4時，得先透過網路遞交採訪申請，也強調若審核未通過，則不得進場採訪，讓不少媒體叫苦連天。

主辦單位在網站上表示，為了確保所有採訪媒體都能擁有安全的社交距離，才會採取預約並限額的方式。

不過第一天射箭場的新聞中心依舊人滿為患，且仍有不少外國媒體沒戴口罩，但新聞中心的志工卻沒有前來提醒或要求他們戴上口罩，防疫規定很難完全落實。

今年東京奧運的防疫措施百百種，除要求所有入境媒體前3天都要進行唾液PCR檢測，且接下來每4天都要篩檢一次，此外在入境後第14天要再篩檢，而媒體也不得搭乘大眾交通工具，若有特殊需求則得提前預約防疫計程車。

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