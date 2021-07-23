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東京奧運志工薪情大不同 日薪最多差一倍

中央社 / 東京23日電
東京奧運在6月初共有1萬名志工臨時退出，而在第一線服務的志工就透露，目前除了人手嚴重短缺的問題外，同工不同酬的問題也讓他們感到不滿。 路透社
東京奧運在6月初共有1萬名志工臨時退出，而在第一線服務的志工就透露，目前除了人手嚴重短缺的問題外，同工不同酬的問題也讓他們感到不滿。 路透社

東京奧運在6月初共有1萬名志工臨時退出，而在第一線服務的志工就透露，目前除了人手嚴重短缺的問題外，同工不同酬的問題也讓他們感到不滿。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，東京奧運被迫順延一年至今天開幕，由於日本疫情始終無法完全控制，也讓不少志工望而卻步，在奧運開始前最後50天，原募集到的8萬名志工，就有1萬人選擇退出。

在媒體接駁轉運站服務的一名志工就透露，目前人力短缺問題嚴重，每天都還在徵人，加上又沒妥善安排人力，造成有時工作超載，有時又沒什麼事。

而這名志工也指出，他最高工時長達13小時，但日薪僅1萬2000元日幣（約新台幣3062元），而透過不同人力資源公司應徵的志工，時薪最高可達1800日幣（約新台幣460元），「若用相同的時間換算，他們一天的薪水就是我們的一倍。」

這名志工透露，由中國人開設的人力資源公司，除待遇縮水，就連福利也差一等，甚至大會提供的制服、鞋帽都沒有，交通費也要自理，僅負責供餐，「別的公司不管吃，但交通費是另外給，但對我們來說，交通費是固定成本，不像吃的我有很多選擇。」

在日本東京法定最低時薪是1031日幣（約新台幣263元），而這些志工因休息時間同樣也納入計薪時數，因此仍有不少留學生願意加入志工行列。

而在媒體接駁轉運站服務的工作人員，每天都得在烈日底下工作，一名來自中國海南島的留學生就說：「我老家本來就熱，高溫對我來說不是問題，但我對錢就比較敏感一些。」

另一名來自中國遼寧的留學生透露，因為奧運他有機會去服務許多來自中國的媒體記者，他才勉強接受這種不平等條件，「否則日本防疫做這麼差，我才不想來」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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