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捷克奧運代表隊再爆確診 1自由車選手驗出陽性

中央社 / 布拉格22日綜合外電報導
捷克女子沙灘排球隊備戰訓練。 路透社
捷克女子沙灘排球隊備戰訓練。 路透社

捷克奧運代表隊今天表示，自由車選手史勒戈（Michal Schlegel）被驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，成為隊上第4名確診的運動員。

代表隊在聲明中表示，史勒戈現正接受隔離，不會參加表定24日的比賽。

路透社報導，今天稍早，捷克女子沙灘排球選手斯魯科娃（Marketa Nausch Slukova）也被驗出陽性。根據捷克奧運代表隊，目前隊上共有6人確診，其中4人為運動員。

捷克奧林匹克委員會（COV）表示，捷克代表隊部分成員16日搭乘包機抵達東京，染疫選手與首宗確診病例─隊醫沃拉切克（Vlastimil Voracek）都在這架班機上。而根據捷克媒體，史勒戈也搭乘同一架班機赴日。

捷克媒體還提到，隊醫並未接種COVID-19疫苗，不過施打疫苗並非隨隊條件。捷克奧會發言人則說未獲隊醫同意，無法證實此事。

共有14名選手搭乘這架班機從布拉格（Prague）前往日本。捷克奧會已啟動調查機上病毒傳播狀況。

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