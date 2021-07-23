西非國家幾內亞改變心意 將派選手參加東奧

西非國家幾內亞之前以擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，宣布不派其5人團隊參加東京奧運，但今天宣布取消退出奧運的決定。

法新社報導，幾內亞體育部長索伍（SanoussyBantama Sow）在聲明中表示：「政府獲得衛生當局保證後，同意我們的選手赴賽。」

幾內亞昨天以疫情為由取消參加東奧，但與該國中央政府關係親近的消息人士說，財務限制才是原因。他表示：「政府部會付不出錢。」

幾內亞媒體也指稱，幾內亞退出東奧是基於財務因素，而非健康考量。幾內亞曾11度參與奧運，未曾贏過一面獎牌。

這次幾內亞的5人代表隊包括自由式角力選手1名、柔道選手1名、游泳選手2名和女子百米田徑選手1名。

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