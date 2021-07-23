新生代運動員崛起 譜寫奧運歷史新篇章

中央社 / 東京22日綜合外電報導
美國泳壇新秀德萊賽爾。 美聯社
美國泳壇新秀德萊賽爾。 美聯社

2020東京奧運開幕式明天登場，在許多知名運動明星紛紛退役下，一批新生代運動員有機會寫下歷史新篇章。

距離上屆里約奧運已經5年，這次東京奧運版圖乾坤大挪移。牙買加退役短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）曾在男子100公尺及200公尺短跑，連續3屆奧運稱霸，現在改行做音樂，也在牙買加成立家庭；擁有28面奧運獎牌的美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）也退役了。

美國泳壇新秀德萊賽爾（Caeleb Dressel）最有可能是費爾普斯的接班人，寄望在東奧大有斬獲，成為史上第4位在單場奧運一舉贏得7面獎牌的泳將。但德萊賽爾並不是菜鳥，他早就在2016里約奧運接力賽嶄露頭角，拿下兩面金牌。

波特2017年退役時，田徑世界後繼無人，但現在有一批新生代田徑新星竄起。

挪威田徑好手沃霍爾（Karsten Warholm）這個月在男子400公尺跨欄賽打破高懸29年的世界紀錄，麥勞夫林（Sydney McLaughlin）在美國奧運選拔賽女子400公尺跨欄，也創下世界紀錄。

美國17歲高中生奈頓（Erriyon Knighton）也是眾所矚目的焦點，他在美國奧運選拔賽男子200公尺以19秒84，篡位波特，成為U18和U20的新科紀錄保持人。

年僅21歲的瑞典選手杜普蘭提斯（ArmandDuplantis），無庸置疑是撐竿跳的新王者。

長跑方面，23歲的衣索比亞選手吉迪（LetesenbetGidey）和荷蘭的哈山（Sifan Hassan）棋逢敵手，哈山刷新女子1萬公尺世界紀錄兩天後，吉迪也在同場地所舉辦的衣索比亞奧運選拔賽締造新世界紀錄。

吉迪原就是5000公尺世界紀錄保持人，東京奧運前再收下1萬公尺世界紀錄。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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