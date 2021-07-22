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奧運代表隊同機5人檢測陽性 捷克總理痛罵「丟臉」

中央社 / 布拉格22日綜合外電報導
捷克總理巴比斯。 路透社
捷克總理巴比斯。 路透社

搭乘同班機前往日本，參加東京奧運的5名捷克代表隊選手和官員檢測出陽性。捷克總理今天對此說出重話。

捷克沙灘排球選手斯魯科娃（Marketa NauschSlukova）成為奧運選手村中第3位檢測陽性的捷克選手後，總理巴比斯（Andrej Babis）痛罵這種情況「丟臉」。

巴比斯告訴媒體：「我不能接受，我不知道這怎麼會發生。」

斯魯科娃的奧地利籍教練和丈夫諾許（SimonNausch），和另一名沙灘排球選手裴魯西奇（OndrejPerusic），以及捷克桌球選手席魯切克（PavelSirucek），本週稍早檢測出陽性。

捷克代表隊隊醫沃拉切克（Vlastimil Voracek）入境東京時，篩檢出陽性。代表隊發言人向法新社證實，這5人都在同一班機。

巴比斯說：「我們不斷勸說民眾接種疫苗，隊醫卻沒接種。最重要的是，這對選手不公平。」

捷克奧運代表團團長多克托（Martin Doktor）表示，捷克奧會已對這起群聚感染展開調查。

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