西班牙水上芭蕾辣媽想親餵母乳 遭東奧打槍

去年當媽的水上芭蕾選手卡本奈爾(Ona Carbonell)日前批評東京奧運的規定,指控不讓他帶著正值哺育母乳期間的一歲兒子Kai前往日本,「在餵母乳、家庭和奧運之間做出選擇是很困難的。」他說。

31歲的卡本奈爾是西班牙水上芭蕾隊的隊長,也是2012年倫敦奧運銀牌得主。一年前,他生下了兒子Kai,卡本內爾希望能以母乳的方式哺育這個孩子,因此提出帶著兒子一同前往日本的要求,不過在嚴謹的防疫規定下被打了回票,他在社群媒體發布影片抱怨,並抨擊這等於是逼他在家庭和畢生的奧運夢想間「做出選擇」。

Spanish swimmer Ona Carbonell said she is disappointed that she cannot take her breastfeeding son with her to #Tokyo2020, because her family would be subject to drastic restrictions in Japan https://t.co/3kE0lYZvpO pic.twitter.com/T5z75ctHJI