東奧男足南非隊採檢陰性 今晚對日一役如期舉行

東京奧運男子足球賽預賽，日本對上南非一戰今晚在東京的球場舉行。因南非隊抵日後有3人被檢測出確診COVID-19，隊中18人被匡列為密切接觸者，一度擔憂無法如期出賽。

東京奧運暨帕運組織委員會今天下午宣布，東奧男足賽預賽今晚8時（台灣時間晚上7時）開踢，由日本對上南非一戰如期舉行。

南非隊日前抵達日本之後，截至本月18日為止，已知有2名選手與1名職員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），之後隊上有18人被匡列為密切接觸者。

若在日本境內被匡列為確診者的密切接觸者，通常會被籲請14天之內盡量不要外出，但東奧組委會以特例處理，規定如果在比賽的6個小時前進行PCR核酸檢測呈現陰性反應，就能出賽。且東奧足球賽若一隊13名選手檢測都是陰性就可出賽。南非隊符合這些條件。

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