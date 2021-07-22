快訊

各地風雨時程表出爐！烟花颱風將襲 北部防致災降雨

【BNT的奇幻漂流／下】揭開郭董「不選2024」之謎 安撫民進黨疑慮不再卡疫苗

東奧男足南非隊採檢陰性 今晚對日一役如期舉行

中央社 / 東京22日專電
奧運足球南非對日本正常舉行。 路透
奧運足球南非對日本正常舉行。 路透

東京奧運男子足球賽預賽，日本對上南非一戰今晚在東京的球場舉行。因南非隊抵日後有3人被檢測出確診COVID-19，隊中18人被匡列為密切接觸者，一度擔憂無法如期出賽。

東京奧運暨帕運組織委員會今天下午宣布，東奧男足賽預賽今晚8時（台灣時間晚上7時）開踢，由日本對上南非一戰如期舉行。

南非隊日前抵達日本之後，截至本月18日為止，已知有2名選手與1名職員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），之後隊上有18人被匡列為密切接觸者。

若在日本境內被匡列為確診者的密切接觸者，通常會被籲請14天之內盡量不要外出，但東奧組委會以特例處理，規定如果在比賽的6個小時前進行PCR核酸檢測呈現陰性反應，就能出賽。且東奧足球賽若一隊13名選手檢測都是陰性就可出賽。南非隊符合這些條件。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧無觀眾開幕式後 首日將誕生11名金牌得主

冷清迎接東奧 一張照片曝東京「御宅族聖地」慘況

日本將嚴罰違規外出東奧選手與媒體 最高禁足14天

奧運前2天 東京確診創半年新高 奧委會：東奧勢在必行

相關新聞

籃球／避免尷尬！布克提前赴東京 避免與公鹿二將同機

遲來一年的東京奧運終於要在23日晚間開幕，其中的「美國夢幻隊」一直是籃球項目中最引人注目的隊伍。而昨天在NBA冠軍戰G6失利的太陽隊「書僮」布克（Devin Booker），以及奪冠的公鹿隊米道頓（K

要正常生活不要奧運 美媒揭疫情下日本人心聲

新冠肺炎疫情肆虐全球，東京奧運因而大受影響，但仍然決定照辦，引起約80％的日本國民反彈，《ESPN》記者Tim Keown在接受專訪時，也透露攝影師、紀錄片導演等當地工作者的心聲，訴說他們眼前所見的日

紙板床耐重實測3人蹦跳沒問題 150公斤舉重女將仍不敢睡

東京奧運的厚紙板床架再度引發熱議，除了可循環再利用的環保概念，紙板床是否夠堅固也成為選手們最好奇的問題，還有選手搞笑表示，萬一尿床了紙板床會不會直接塌陷，因此，已入住選手村的運動員紛紛以行動實測床是否

西班牙水上芭蕾辣媽想親餵母乳 遭東奧打槍

去年當媽的水上芭蕾選手卡本奈爾（Ona Carbonell）日前批評東京奧運的規定，指控不讓他帶著正值哺育母乳期間的一歲兒子Kai前往日本，「在餵母乳、家庭和奧運之間做出選擇是很困難的。」他說。

東奧最老選手阿嬤級66歲 最年輕只有小學6年級

東京奧運開幕典禮明天登場，來自全球超過1萬名運動員中，年紀最大是澳洲馬術選手漢娜（Mary Hanna），已是高齡66歲...

東奧男足南非隊採檢陰性 今晚對日一役如期舉行

東京奧運男子足球賽預賽，日本對上南非一戰今晚在東京的球場舉行。因南非隊抵日後有3人被檢測出確診COVID-19，隊中18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。