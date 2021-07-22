怕他伸狼爪？遭3女指控性騷 美擊劍選手被禁入選手村
美國擊劍選手哈季奇（Alen Hadzic）日前遭3名女子指控「行為不檢點」因此被勒令不得踏入東京奧運選手村一步，轉而住進遠離美國隊住宿地點的飯店。
根據《THE SUN》報導，哈季奇在2013年至2015年間以及2019年發生3起性騷擾案件，其中包含偷偷撫摸被害人等，被認定行為不檢點，因此禁止進入選手村。
對此，在接受《USA Today》採訪時哈季奇矢口否認這些指控，他強調：「這些都是不實的說法，都不是真的。」他也表示，當他到達奧運訓練場地與選手們會合時，大家都以平常心對待他，「所有我認為會害怕和我說話的選手都跑來跟我打招呼，包含女人。」
不過，哈季奇仍被要求不得接近指控他性騷擾的3名女子，就連飛往日本的日期也要跟隊友錯開，避免哈季奇和其他選手接觸伸出「狼爪」。
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