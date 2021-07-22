俄國教練批選手村「克難」 網球一哥梅德維夫駁：感覺很好

日前傳出有俄羅斯教練批評東京奧運選手村房間過於狹小，而且沒有電視和冰箱，猶如「中世紀」般克難。不過當今網球世界排名第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）卻對這位俄國同胞的發言不敢苟同，他直言這根本沒什麼好抱怨的，也分享什麼才是真正的「克難」。

梅德維夫接受《telesporttv》採訪時，以過來人的經歷侃侃而談，回憶起剛投入職業賽時，他打過不少最底層的未來賽（ITF Future），積分少，獎金也少，而他為了盡可能省錢，會選擇入住每晚約40歐元的旅館，而非50歐元的飯店。

回想當時的克難畫面，梅德維夫說，不只房間小而且是雅房，整層樓甚至只有一個公共廁所，現在選手村的環境已經比當時的克難場景要令人舒服得多，而且與隊友同住的感覺很好。

針對有選手抱怨沒電視、沒冰箱，另一名俄國網球選手卡拉采夫（Aslan Karatsev）說：「我們本來就該將時間花在球場，而不是冰箱、電視，而且你有電腦和網路，可以找到要看的節目。」他直言選手村本來就不能跟高級酒店相比，他知足地表示，利用可回收紙板搭建的床很好睡，餐廳食物也很棒。

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