東奧無觀眾開幕式後 首日將誕生11名金牌得主

東奧開幕式7月23日登場，預料將這場將於上萬個空座位前展開的儀式會是奧運史上最奇怪的開幕式。開幕隔天預料誕生11位金牌得主，網球名將墨瑞也展開奧運男單第3金的衛冕路。

路透社報導，奧運開幕式通常規模盛大空前，是主辦國家歡慶的時刻，但23日晚間在奧運主場館舉辦的開幕式，原本可容納6萬8000人的觀眾席，只會出現官員與記者寥寥約950人。

法新社指出，東京奧運受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後1年，但日本民眾大多仍不能入場，同時對比賽充滿不信任，擔心被從海外大量湧入的訪客傳染。

開幕式的規模遭到縮減，避免民眾群聚。運動員朝群眾微笑致意、揮手的看點環節也大幅縮水。

目前開幕表演內容保密到家，根據東京居民目睹到的一些片段，只知道會是一場高科技秀，包含無人機演出。

擔任東奧及帕運名譽總裁的日皇德仁將出席東奧開幕式。同場的貴賓包括美國第一夫人吉兒．拜登（JillBiden），以及2024巴黎奧運東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

雖然奧運開幕在即，但奧運相關人員陸續爆出染疫，目前已經累計87人。東奧組織委員會營運總監中村英正今天表示，要完全擺脫病毒「非常困難」，因此必須迅速發現並管理新病例。

根據英國「衛報」與東奧官網等整理的逐日看點，儘管疫情陰影籠罩，頂尖選手齊聚一堂依舊令人期待。開幕式隔天7月24日，將頒發東奧第一批獎牌。領頭的是上午舉行的女子10公尺空氣步槍決賽。

第一天將有11場比賽進入頒獎環節，游泳項目預賽，以及競技體操的資格賽也將舉行。

英國網球名將莫瑞（Andy Murray）這次將挑戰奧運男單第3金。他自里約奧運奪金以來傷勢纏身。由於2年前經歷髖關節手術，再拿下男單金牌可能是不小的任務，可以預料的是，不論是輸或贏，莫瑞可能都免不了將淚灑球場。

另外，首度登上奧運項目的滑板也是24日的亮點。全球知名的美國滑板好手休斯頓（Nyjah Huston）、日本好手堀米雄斗都是摘金熱門人選。

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