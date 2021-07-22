要正常生活不要奧運 美媒揭疫情下日本人心聲

新冠肺炎疫情肆虐全球，東京奧運因而大受影響，但仍然決定照辦，引起約80％的日本國民反彈，《ESPN》記者Tim Keown在接受專訪時，也透露攝影師、紀錄片導演等當地工作者的心聲，訴說他們眼前所見的日本情形。

Tim Keown指出，在疫情爆發前，此次的奧運是向世界展示日本自2011年福島核災後如何重新振作的機會。不過，東京奧運受到疫情影響已延期一年，原以為今年疫情有望趨緩，賽事可照常舉行，但幾個月以來東京疫情依然嚴峻，政府也一再發布緊急事態宣言，在此情況下，日本民眾對照辦奧運的質疑聲浪排山倒海而來，日本紀錄片導演山崎艾瑪就說：「現在還在緊急狀態，因此奧運時也沒有觀眾，人們會質疑『那舉辦奧運的點在哪？』」

山崎艾瑪同時也是奧運紀錄片導演之一，她表示，近幾個月來，日本一直處於緊急狀態，「在美國，疫情逐漸好轉，而我們還沒有感受到。」攝影師福田志保也說：「人們只想要自己的生活回歸，而不想要奧運。」他表示，許多日本人已長時間為奧運做出犧牲，即使他們可以理解運動員想要參賽的心情，但不都對奧運感到相當憂心。

日本人對奧運的不滿展現在民意調查中，4月份時有調查指出，80％的日本人不希望舉行奧運，甚至走上街頭抗議，而「五輪中止」這個關鍵字，也時常登上當地的推特熱門關鍵字。

山崎艾瑪分享，他採訪過的奧運志工們近期在這樣的氛圍下也感到十分不安：「志工們想要被尊重，而這也是日本的傳統，但現在的環境不同了，要穿上志工的制服，讓別人知道你是奧運的一份子需要勇氣。」

日前，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）來到日本後公開露面，但卻誤把日本人民說成中國人民，此舉無疑是火上加油，加深日本的民怨。福田志保說：「我從來沒有看過這種程度的憤怒，而且這已經開始擴散開來了，我遇到的幾乎所有人，都表示他們不會看奧運。」

Tim Keown指出，日本民眾反對奧運的現象，與日本過往對體育的態度大相逕庭，以他的經驗而言，去美國打球的日本選手，身後總是跟著大量的記者，每場比賽也都會有全日本媒體大幅報導，大谷翔平無疑正是最近日本最火熱的球員。

一位東京女演員兼音樂家，同時也擔任過多位日本球員的翻譯Kota Ishijima說道：「所有人的生活都完全被奧運影響了，然而沒有人想受到這樣的影響。」他也半開玩笑地表示：「現在我們唯一的希望就是大谷翔平。」

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