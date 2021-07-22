籃球／避免尷尬！布克提前赴東京 避免與公鹿二將同機

遲來一年的東京奧運終於要在23日晚間開幕，其中的「美國夢幻隊」一直是籃球項目中最引人注目的隊伍。而昨天在NBA冠軍戰G6失利的太陽隊「書僮」布克（Devin Booker），以及奪冠的公鹿隊米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）也都是美國隊成員，不過外國媒體透露，為避免一同搭機時的尷尬，布克將會提早出發前往東京。

NBA賽季昨在公鹿封王後畫下句點，緊接著登場的是東京奧運，公鹿及太陽入選美國隊的三位成員米道頓、哈勒戴以及布克，也將在本周六乘坐私人飛機分奔東京，目標是趕上美國男籃周日對上法國的首戰。

不過，要在不到一週的時間內調適心情把「對手轉換成「隊友」似乎有難度，《AZ Central》記者Duane Rankin爆料，布克計畫將在幾小時後立刻飛往東京，這樣就能避免與兩位公鹿隊球員一同搭機的尷尬了。

昨晚才在密爾瓦基穿著不同顏色球衣對抗廝殺，接下來馬上就得在東京披上美國隊戰袍變成並肩作戰的隊友，布克先前受訪時曾坦言，要跟爭冠對手哈勒戴、米道頓一起在場上合作可能會很「艱難」，但他也說：「代表國家和在總冠軍賽中相互競爭，是完全不同的動力，我非常尊重那些在最高水平上競爭的人。

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