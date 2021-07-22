美國東奧掌旗手出爐 「雙棲」棒球員哽咽：無上的榮耀

為響應性別平等，國際奧委會於去年修訂開幕儀式規則，決定讓各國採「一男一女」掌旗手入場，美國隊也於今日公布國家隊掌旗手，男子由古巴裔棒球員艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）擔綱，女子則是WNBA最偉大球員柏德（Sue Bird）。

"It means everything to me ... to be able to lead Team USA is an absolute honor."



Team USA's @eddyalvarez90 was voted to be the flag bearer at the Tokyo @Olympics' opening ceremonies, the first baseball player to receive this honor. pic.twitter.com/fJTAlSQU9F — MLB (@MLB) July 21, 2021

艾瓦瑞茲在接獲通知後熱淚盈匡，「能夠帶領整隻美國隊，這是無上的榮耀。」、「我在職業生涯做過許多選擇，也犧牲了無數機會，這對我來說是個難以置信的榮耀。」

曾效力於馬林魚隊的內野手艾瓦瑞茲，曾於2014年俄羅斯索契冬奧參賽競速滑冰項目，甚至與3名隊友一起拿下5000公尺接力銀牌，不過他近年轉戰棒球界，去年在馬林魚出賽12場、37打數，打擊率1成89，本季則在3A打拚。

女子方面則由柏德獲選，她將在本屆東奧挑戰美國隊奧運7連霸，另外也是個人第5金，她表示：「被選為美國隊掌旗手是份至高無上的榮耀，我知道這代表什麼，早在2004年（柏德首次參加奧運）史戴莉（Dawn Staley）獲選為掌旗手時，我就親眼目睹了當時的光采。」

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