盤點東奧十大女神 「福原愛二世」石川佳純、江旻憓入列

原訂於去年夏天舉辦的東京奧運2020，由於全球疫情影響延展至今夏，有些女性運動員實力與外貌兼備，亞洲包括有「福原愛二世」之稱的石川佳純與香港擊劍好手江旻憓。

1.德國田徑好手Alica Schmidt

曾被運動雜誌譽為「全球最性感運動員」的Alica Schmidt在IG有將近190萬粉絲，她即將代表德國出戰4X400公尺接力賽，22歲的她曾於2017年歐洲U20及2019的U23錦標賽獲得亞軍。

2.美國馬術好手Jessica Springsteen

Jessica Springsteen是搖滾巨星Bruce Springsteen的女兒，29歲的她在世界馬術排名第27，在美國則是高居第3，本屆東奧將參加馬術障礙賽。

3.烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh

Yaroslava Mahuchikh外貌出眾，曾於世錦賽跳高項目以2公尺04奪銀，甚至創下U20的世界紀錄，而她今年年僅19歲。

4.義大利排球選手Elena Pietrini

21歲的Elena Pietrini高達190公分，在義大利女排擔綱主攻手，由於相貌出眾，轉播中往往比隊友獲得更多的鎂光燈。

5.烏克蘭柔道選手Daria Bilodid

Daria Bilodid是東奧女子柔道48公斤以下級別的冠軍大熱門，不但連霸兩屆世錦賽，2018年更是不知敗北滋味，也是史上最年輕的柔道世界冠軍。

6.義大利網球選手Camila Giorgi

現年29歲的Camila Giorgi生涯拿過2座WTA冠軍，目前世界排名女單第83名。

7.斯洛維尼亞攀岩選手Janja Garnbret

Janja Garnbret是年僅22歲的攀岩選手，她放棄學業1年，只為拿到奧運攀岩首屆的第一面金牌。

8.香港劍擊選手江旻憓

江旻憓曾二度當選「香港傑出青少年運動員」，更於仁川亞運與雅加達亞運獲得銅牌，並於2019年的擊劍世界盃古巴站和巴塞隆納站奪金。

9.日本桌球選手石川佳純

石川佳純有「福原愛二世」之稱，2018年被任命為日本女子桌球隊的隊長，並帶領球隊贏得2018年世界桌球團體錦標賽銀牌。

10.中國排球選手張常寧

中國排球選手張常寧。 取自推特@sendohmx

張常寧早年為沙灘排球選手，2013年隨江蘇代表團參加全運會後改打室內排球，2015年入選中國國家第一隊，並隨球隊獲得世界盃冠軍及其後在2016年奧林匹克運動會奪得金牌。

商品推薦