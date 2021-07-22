奧運失蹤烏干達選手選擇逃去名古屋 竟跟豐田汽車有關？
東京奧運開幕在即，7月16日卻爆出新聞指一位烏干達選手Julius Ssekitoleko留下字條失蹤，引起全球關注。經過連日搜索及調查，日本警方終於在20日找到他。日本媒體指他曾到過名古屋及三重縣，而他逃往名古屋背後原來因為一個誤會。
失蹤的烏干達舉重選手Julius Ssekitoleko7月16日在烏干達隊住的大阪泉佐野市留宿地點，留下一張寫著「烏干達生活艱苦，我想留在日本工作」的字條便告失蹤。他當時帶著自己的手機，而護照卻由烏干達隊保管。
經過日本警方連日來的搜索，在名古屋車站的閉路電視發現一個疑似是他的縱影。直至20日，日本媒體報導警方已在三重縣找回Julius Ssekitoleko。他離開大阪後逃往名古屋，與同樣是烏干達人的同鄉會合，再去到同鄉的朋友位於三重縣的住處。然後在三重縣四日日市被警方發現。有日本媒體解釋，他之所以在失蹤選擇逃往名古屋是源於一個誤會，更請來另一個烏干達人解釋。
根據警方消息指，他的同鄉說︰「我帶你去三重縣某人的家吧。」然後同鄉將他帶到了另一朋友的家。警察發現了Julius Ssekitoleko後，他並沒有抵抗，而是邊哭邊坦白行蹤。Julius Ssekitoleko在失蹤後首先逃往了名古屋，當中有一個原因，日本媒體請了一個住在居日16年，現住在名古屋的烏干達人解釋。
居日的烏干達人說，在烏干達有很多由日本出口的二手車，那些Toyota（豐田）的二手車上面的車牌都寫著「名古屋」，所以在烏干達，大家都叫那些汽車做「名古屋」。大家說起日本的話，首先想到的都是名古屋，比起東京，名古屋是更加有名，他們甚至當名古屋是非常富有的城市。
知道消息後，大阪泉佐野市市長指，名古屋是日本最多烏干達人居住的地方，當地甚至有一個由烏干達人組成的小社區。
延伸閱讀：
日男賣超像真人臉面具戴上後極詭異 4萬円招募人樣得一種人合格
文章授權轉載自《香港01》
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言