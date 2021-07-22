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奧運失蹤烏干達選手選擇逃去名古屋 竟跟豐田汽車有關？

香港01 / 撰文：沉默是柑
警察發現了Julius Ssekitoleko被捕後邊哭邊坦白行蹤。（YouTube@ANN News）
警察發現了Julius Ssekitoleko被捕後邊哭邊坦白行蹤。（YouTube@ANN News）

東京奧運開幕在即，7月16日卻爆出新聞指一位烏干達選手Julius Ssekitoleko留下字條失蹤，引起全球關注。經過連日搜索及調查，日本警方終於在20日找到他。日本媒體指他曾到過名古屋及三重縣，而他逃往名古屋背後原來因為一個誤會。

失蹤的烏干達舉重選手Julius Ssekitoleko7月16日在烏干達隊住的大阪泉佐野市留宿地點，留下一張寫著「烏干達生活艱苦，我想留在日本工作」的字條便告失蹤。他當時帶著自己的手機，而護照卻由烏干達隊保管。

經過日本警方連日來的搜索，在名古屋車站的閉路電視發現一個疑似是他的縱影。直至20日，日本媒體報導警方已在三重縣找回Julius Ssekitoleko。他離開大阪後逃往名古屋，與同樣是烏干達人的同鄉會合，再去到同鄉的朋友位於三重縣的住處。然後在三重縣四日日市被警方發現。有日本媒體解釋，他之所以在失蹤選擇逃往名古屋是源於一個誤會，更請來另一個烏干達人解釋。

根據警方消息指，他的同鄉說︰「我帶你去三重縣某人的家吧。」然後同鄉將他帶到了另一朋友的家。警察發現了Julius Ssekitoleko後，他並沒有抵抗，而是邊哭邊坦白行蹤。Julius Ssekitoleko在失蹤後首先逃往了名古屋，當中有一個原因，日本媒體請了一個住在居日16年，現住在名古屋的烏干達人解釋。

居日的烏干達人說，在烏干達有很多由日本出口的二手車，那些Toyota（豐田）的二手車上面的車牌都寫著「名古屋」，所以在烏干達，大家都叫那些汽車做「名古屋」。大家說起日本的話，首先想到的都是名古屋，比起東京，名古屋是更加有名，他們甚至當名古屋是非常富有的城市。

烏干達的Toyota（豐田）的二手車上面的車牌都寫著「名古屋」。Twitter@ibiki_inter）
烏干達的Toyota（豐田）的二手車上面的車牌都寫著「名古屋」。Twitter@ibiki_inter）

知道消息後，大阪泉佐野市市長指，名古屋是日本最多烏干達人居住的地方，當地甚至有一個由烏干達人組成的小社區。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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