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東京奧運惹民眾抗議 美媒：日本人感覺被當棋子

中央社 / 洛杉磯21日專電
美國媒體分析，日本民眾多數反對奧運，不滿政府配合國際奧會，把人民當成棋子利用。 美聯社
美國媒體分析，日本民眾多數反對奧運，不滿政府配合國際奧會，把人民當成棋子利用。 美聯社

東京奧運23日開幕，疫情影響下成為史上最特殊一屆。美國媒體分析，日本民眾多數反對奧運，不滿政府配合國際奧會，把人民當成棋子利用。

ESPN專欄作家庫恩（Tim Keown）表示，日本向來把奧運當作是展示國力的舞台，這次2020年東京奧運是向世界展現，日本歷經2011年311震災之後重新站起來的機會。

但這份向世界展示日本國力的光榮感，包括志工與臨時工作人員的自豪感，不僅沒有像預期一樣強大，更出現反對的聲音、公開抗議活動。庫恩說，對日本人而言，站出來反對奧運這樣一個具有歷史意義的活動，代表他們真的非常生氣、忍無可忍。

庫恩的文章引述住在東京的影像工作者表示，「人們只想要恢復正常生活，不想要奧運。多數民眾必須為奧運而犧牲，時間拉得太長了」。

文章分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，相較於美國人口3.3億、60萬人染疫死亡，日本人口1.25億、約1萬5000人染疫病故，疫情相對受控。但日本近日疫情升溫、再度發布「緊急事態宣言」，這時大批各國運動員入境日本，使得過去一年多顧全大局、配合防疫的民眾感到不滿。

加上日本的疫苗覆蓋率約20%，在富裕國家中排名後段班，此時超過1萬5000名奧運和帕運的運動員從世界各地進入日本，但日本卻處於疫情警戒，餐廳只能營業到晚上8時，禁止民眾出遊，小學生夏季旅行取消。

庫恩說，國際奧林匹克委員會（IOC）為了已簽定的合約，特別是電視轉播的收益，今年非辦東京奧運不可，再延到明年會跟2022年北京冬奧強碰。在此前提下，日本政府為了顧全國際奧會的利益，把人民健康置於險境，使民眾感覺好像被利用的棋子。

日本民眾不僅無法進場看比賽，奧會防疫規定下，運動員和媒體只能在場館與選手村之間移動，幾乎無法刺激地方經濟，再加上奧運相關工作人員的染疫人數累計超過70人，使得民眾開始質疑，這樣辦下去有何意義。

文章舉志工為例，顯示日本民間反對奧運的氣氛高漲。庫恩說，日本人向來尊敬奧運志工，但這次東京奧運的志工被要求穿著制服通勤，單單顯示自己與奧運有關就使他們感到不安，「穿著志工制服需要勇氣」。

報導引述日本受訪者的話：「日本人擅長忍耐，對苦痛甘之如飴。能犧牲自我，顧全大局，但這種信念在這次奧運中受到考驗。坦白說，我認為沒有其他國家能夠忍受這件事。」

庫恩引述一位曾住在許多國家的日本受訪者表示，如果相同情況發生在另一個國家，可能已爆發一場革命。他引述日本民眾說，幾乎沒有人想看這次奧運，人們寧願關心大谷翔平。

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