擔憂COVID-19疫情 西非國家幾內亞宣布退出東奧
西非國家幾內亞共和國（Guinea）體育部長索伍宣布，幾內亞因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已於今天取消參與東京奧運。
索伍（Sanoussy Bantama Sow）在寫給幾內亞奧委會主席的信中寫道：「由於Covid-19變異病毒株疫情復燃，政府為保護幾內亞運動員的健康，已決定遺憾地取消幾內亞對於東奧的參與。」
然而，親近幾內亞政府的消息人士指出，幾內亞不派遣其5人團隊參加奧運，是因為財政拮据。一名消息人士透露，幾內亞在東奧開幕（23日）前兩天作此決定，是因為該國體育部支付不起費用。
幾內亞媒體也指稱，幾內亞退出東奧是基於財務因素，而非健康考量。幾內亞曾11度參與奧運，未曾贏過一面獎牌。
除了幾內亞，北韓今年4月時也曾宣布不會參加東奧，並聲稱這是為保護國內運動員免於任何染疫風險。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言