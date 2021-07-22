擔憂COVID-19疫情 西非國家幾內亞宣布退出東奧

西非國家幾內亞共和國（Guinea）體育部長索伍宣布，幾內亞因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已於今天取消參與東京奧運。

索伍（Sanoussy Bantama Sow）在寫給幾內亞奧委會主席的信中寫道：「由於Covid-19變異病毒株疫情復燃，政府為保護幾內亞運動員的健康，已決定遺憾地取消幾內亞對於東奧的參與。」

然而，親近幾內亞政府的消息人士指出，幾內亞不派遣其5人團隊參加奧運，是因為財政拮据。一名消息人士透露，幾內亞在東奧開幕（23日）前兩天作此決定，是因為該國體育部支付不起費用。

幾內亞媒體也指稱，幾內亞退出東奧是基於財務因素，而非健康考量。幾內亞曾11度參與奧運，未曾贏過一面獎牌。

除了幾內亞，北韓今年4月時也曾宣布不會參加東奧，並聲稱這是為保護國內運動員免於任何染疫風險。

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