游泳／奪牌夢碎再添一人 俄國泳將鮑羅廷染疫退賽

中央社 / 東京21日綜合外電報導
俄國泳將鮑羅廷（Ilya Borodin）確診新冠肺炎，退賽本屆東京奧運。 法新社資料照片
俄國泳將鮑羅廷（Ilya Borodin）確診新冠肺炎，退賽本屆東京奧運。 法新社資料照片

俄羅斯游泳協會今天表示，俄國泳將鮑羅廷（Ilya Borodin）在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，將錯過本屆東京奧運泳賽。

路透社報導，鮑羅廷現年18歲，是2020年歐洲男子400公尺個人混合式冠軍，他在前往東京前於俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）一處訓練營驗出COVID-19陽性反應。

俄羅斯游泳協會發表聲明指出：「鮑羅廷是歐洲冠軍，也是奧運代表團領袖之一，他COVID-19檢測呈陽性反應，意味他將不會參加東奧。」

今天稍早時，英國射擊選手希爾（Amber Hill）、捷克桌球選手席魯切克（Pavel Sirucek）、智利跆拳道選手阿基瑞（Fernanda Aguirre）及荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）等運動員也因染疫相繼宣告退賽。

俄羅斯游泳協會也指出，其他所有運動員及訓練人員COVID-19檢測呈陰性反應。

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